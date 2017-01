बिग बॉस 10, 4 जनवरी फुल एपिसोड: बानी और स्वामी ओम बने कैप्टन के दावेदार, ओमजी ने मनु, मनवीर से जिताने की मिन्नतें की

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि स्वामी ओम सभी सदस्यों से माफी मांगते हैं और दर्शकों से अपने लिए वोट मांगते हैं। वे कहते हैं कि यहां जो भी हो लेकिन शो वे ही जीतेंगे। रोहन, लोपा से कहते हैं कि उन्होनें उनकी दोस्ती पर इल्जाम लगायेंहैं। इस पर लोपा कहती हैं कि उन्होंने भी उन्हें दोस्ती के लायक नहीं कहा था। टास्क के दौरान स्वामी ओम का भरपूर ड्रामा देखने को मिला। वे कहते है कि नीतिभा और मनवीर की वजह से उन्हें चाफी चोटें आईं हैं। लोपा कहती हैं कि इस समय सभी को उन्हें इग्नोर करना होगा। ओमजी, बिग बॉस से कंफेशन रुम में कहते है कि घरवालों ने उनके साथ गलत किया है तो वे उन्हें सजा दें। बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि खींचतान के दौरान जो भी हुआ है वो गलत नहीं हैं और वे टास्क से बाहर हो चुके थे तो उन्हें फिर से टास्क में वापस नहीं जाना था। मोना और रोहन, कैदी मनवीर को रिहा करते हैं। लोपा और मनवीर, स्वामी ओम की पर्सनल लाईफ के बारे में बातें करते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी उन्हें उन पर दया भी आती है। दूसरी बार मनु भी टास्क से बाहर हो जाते हैं। नीतिभा, मनवीर से कहते हैं कि वे उनमें अगर पॉजीटीव नहीं देखते हैं तो वे उनसे दोस्ती क्यों करते हैं। वे उनसे पूछती हैं कि उनमें कौन सी खूबी देखकर वो उनसे दोस्ती करते हैं। मनवीर कहते हैं कि वे उन्हें हॉट और खूबसूरत लगती हैं। साथ ही वे कहते हैं कि उनके हाथ का बना शक्कर का पराठा उन्हें अच्छा लगता है। बीबी रेल टास्क में सबसे आखिर तक नीतिभा टिकी रहती है। बिग बॉस के कहने पर मोना सभी को बताती है कि उसने किस किस सदस्य पर कितने रुपए का बेट लगाया था। बिग बॉस बताते हैं कि शो की प्राईज मनी 24,00000 हो गई है।

बानी और स्वामी में टास्क के बीच से बाहर हो जाते हैं इसलिए वे दोनों कैप्टंसी के दावेदार बनते हैं। लोपा कहती हैं कि अगर वोटिंग का सिस्टम हो तो वे स्वामी ओम को जिताना चाहेंगी। रोहन उनकी बात से खुश नहीं होते हैं। सभी घरवालों को सेल्फी लेने का टास्क मिलता है। इस दौरान भी स्वामी ओम से उन सबकी बहस हो जाती है। स्वामी ओम, बिग बॉस से कहते है कि उन सबने साजिश करके सेल्फी से उनकी फोटो हटा दी है। बिग बॉस टीवी स्क्रीन पर सभी की फोटो दिखाते हैं जिसमें स्वामी ओम की फोटो नहीं होती है। वे मनु और मनवीर से कहते हैं कि बस एक बार वे घर पर कैप्टन बनना चाहते हैं और उनसे जिताने की मिन्नतें करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि इस सप्ताह वे घर से चले जायेंगे। रोहन और लोपा, मनवीर के बारे में बातें करते हैं कि वे घर पर कैप्टंसी की कोई भी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं क्योंकि घर पर कुछ भी मैनेज्ड नहीं है। मनु रात के समय अपनी मां को याद करते रोते हैं। स्वामी ओम को मिन्नतें करते देख मनवीर कहते हैं कि वे कैप्टन बनने लायक नहीं है। ये कहकर मनु और मनवीर स्वामी ओम पर हंसते हैं। मनु कहते हैं कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि ओमजी कैप्टन बन जाए।

First Published on January 5, 2017 12:06 am