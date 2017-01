बिग बॉस 10, 31 दिसंबर फुल एपिसोड: न्यु ईयर के मौके पर सलमान ने दिया बिग बॉस के घर पर एटरटेनमेंट का डबल डोज

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ में मनोरंजन का खूब तड़का लगा। साल का अंतिम दिन और सलमान के साथ शनिवार का वीकेंड वॉर शो। नॉनस्टॉप न्यु ईयर धमाका में कलर्स के कॉमेडी किंग कृष्णा और भारती आते हैं। दोनों घर पर भरपूर कॉमेडी करके दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। बाद में सलमान घरवालों को एक टास्क देते हैं जिसमें दो-दो कंटेस्टेंट की जोड़ी बनाई जाती है उन्हें एक्टिविटी एरिया में रखे एक बुल के उपर बैठना होता है। उन्हें बुल के हिलने के साथ ही उन्हें उपर लगे हुए गिफ्ट्स के पैकेट को कैच करना होता है। सबसे पहले मोना और गौरव जाते हैं। यहां मोना बुल के उपर बैठती हैं, वे सबसे ज्यादा गिफ्ट्स के पैकेट कैच करती हैं। सबसे अंत में स्वामी ओमजी बुल पर बैठते हैं। वे एक ही राउंड के बाद नीचे गिर जाते हैं और उनके हाथ एक पिज्जा आता है। इसके बाद इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के विनर घर पर आते हैं, वे मनोरंजक अंदाज में कंटेस्टेंट के नॉमिनेशन की घोषणा करते हैं। घर के अंदर करिश्मा तन्ना घरवालों के सामने सिजलिंग डांस परफॉर्म करती हैं। सलमान घर के अंदर जाते हैं। उनके बदले स्टेज पर कृष्णा और भारती शो को होस्ट करते हैं, सलमान घरवालों के साथ घर के अंदर से उनकी एंकरिंग को एंजॉय करते हैं। शो पर लोकेश, बिंदु दारा सिंह और रविकिशन आते हैं। वे सभी घरवालों को न्यु ईयर की शुभकामनायें देते हैं। रविकिशन शो पर भोजपुरी गाने ‘कमरिया करेलु’ गाने पर ड़ांस करते हुए एंट्री लेते हैं। वे मोना से कहते हैं कि वे बिहार और बंगाल में काफी फेमस हो रही हैं। वे उन्हें शो पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए शुभकामनायें भी देते हैं। बिंदु दारा सिंह, बानी से कहते हैं कि उनकी मां ने उनके लिए न्यु ईयर की शुभकामनायें भेजी हैं। शो पर भारती और बलराज सभी घरवालों पर व्यंग्य कर के दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। भारती कहती हैं कि इस बार बिग बॉस का शो वही जीतेगा जो पुराने नोट लेने को तैयार होगा।

सलमान घरवालों के साथ कुछ गेम खेलते हैं जिसमें घरवालों को उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से फालूदा अवॉर्ड मिलता है। सलमान सबसे पहले लोपा और बानी को जानी दुश्मन का अवॉर्ड देते हैं। स्टेज पर वे दोनों कहते हैं कि वे ये जोड़ी हमेशा कायम रखेंगे और उनकी दुश्मनी कभी कम नहीं होगी। अगला अवॉर्ड गौरव को कामचोर का मिलता है। स्वामी ओम को सबसे ज्यादा फुटेज पाने वाले कंटेस्टेंट का अवॉर्ड मिलता है। वे थैंक्यु स्पीच देना शुरु करते ही हैं कि सभी घरवाले तालियां बजा कर उन्हें चुप करवा देते हैं। शो पर अनीता और मुबीन आते हैं। अपने एक्टिंग में अनीता न्यु ईयर की इवेंट मैनेजर बनती हैं और मुबीन, सुनील शेट्टी का रोल करते हैं। अगली बार मुबीन यहां संजय दत्त और अक्षय खन्ना का भी रोल करते हैं। वे सलमान की होस्टिंग और सभी घरवाले की मिमिक्री करते हैं।

आपको बता दें कि रविकिशन बिग बॉस के पहले सीजन के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। वे घरवालों को कुछ टिप्स देते हैं। वे कहते हैं कि घरपर उन्हें मनवीर, बानी औऱ लोपा उन्हें विनर की रेस में दिखते हैं। घर पर सबसे भुक्कड़ का अवॉर्ड बानी को मिलता हैं। झलक दिखला जा के कंटेस्टेंट सलमान और युसुफ बिग बॉस के घर के अंदर अपनी धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस से सभी का मनोरंजन करते हैं। वे बिग बॉस के सारी फीमेल कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाकर उनके साथ डांस करते हैं। वे उनमें से बिग बॉस के घर की वैम्प चुनने को कहते हैं। घर पर फीमेल वैम्प का अवॉर्ड बानी जे को मिलता है। सलमान कहते हैं कि घर के बाहर गौरव और बानी की दोस्ती बिल्कुल भी समझ के परे हैं। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के दो बाल कलाकार गौरव और बानी की एक्टिंग कर सभी का मनोरंजन करते हैं। कृष्णा और भारती न्युज एंकर बनकर घरवालों को एंटरटेनिंग स्टाईल में साल की सबसे बड़ी न्युज सुनाते हैं। घर पर सबसे अस्वच्छ सदस्य के लिए स्वामी ओम को अवॉर्ड मिलता है। मोस्ट नमकीन पर्सनैलिटी के लिए कंटेस्टेंट मनु को येलो डायमंड का अवॉर्ड मिलता है। मनवीर सभी के लिए के लिए आने वाले नए साल के लिए भविष्यवाणी करते हैं।

First Published on January 1, 2017 1:19 am