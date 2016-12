बिग बॉस 10, 29 दिसंबर फुल एपिसोड: रोहन बिग बॉस के घर में जिद पर अड़े, अपने लॉयर को बुलाने की दी धमकी

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि मनु, मोना से कहते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये 75 दिनों तक यहां रुक जायेंगी। मोना भी कहती हैं कि वो खुद ये उम्मीद नहीं कर रही थी। मनु उन्हें समझाते है कि यहां से जाने के बाद उन्हें अपने रिश्ते में ध्यान देना चाहिए और उन्हें उनसे शादी करके अपनी आगे की जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। इधर बानी की गौरव से फिर से बहस हो जाती है। बिग बॉस घर में अगले कैप्टन के चुनाव की घोषणा करते हैं। इस टास्क में रोहन को मनवीर के साथ हिस्सा लेना है। उन्हें गार्डन एरिया में बने एक स्पेस में अपनी अपनी पसंद के फूल के पौधे लगाने हैं और जो ज्यादा एरिया में फूल लगा पाएगा वो घर का अगला कैप्टन होगा। यहां बानी, ओमजी से कहते हैं कि वे भूल कर भी इस टास्क में हाथ ना लगाए। वो इस मुकाबले की संचालक होती हैं। दोनों बड़े ही शांति से अपने टास्क में भाग लेते हैं। तभी स्वामी ओम वहां टास्क में हस्तक्षेप करते हैं। सभी उन पर गुस्सा करते हैं इस पर मनु कहते हैं कि वे उन्हें समझा सकते हैं। टास्क के बीच में मनवीर और रोहन में लड़ाई हो जाती है। यहां स्वामी ओम भी उनके बीच में आ जाते हैं और पौधे उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। बानी उन्हें काफी रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन स्वामी ओम किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं। गौरव उन्हें पकड़ कर रखते हैं लेकिन मनु गौरव को रोकते हैं। इसी बीच रोहन को स्वामी ओम पर गुस्सा आता है और वे उनके बॉडी से कैमरा खींच लेते हैं। यहां दोनों एक दूसरे पर फिजिकली भी अटैक करते हैं लेकिन सभी उन दोनों को रोकते हैं। लोपा और बानी मिलकर पौधे काउंट करते हैं। जिसमें मनु टास्क जीत कर कैप्टन बन जाते हैं। सभी यहां खुशी में डांस करते हैं। मनु, खुशी से मनवीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे गार्डन एरिया में घूमते हैं। रोहन को टास्क के दौरान चोट लग जाती है। लोपा उनका इलाज करती हैं। स्वामी ओम कैमरे के सामने कहते हैं कि घरवाले उनके साथ फिजिकल हुए और उनके कंधे और कानों में काफी गहरी चोट लगी है। गौरव कहते हैं कि उन्हें कौन जीते कौन हारे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उन्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि टास्क के बीच में कोई हस्तक्षेप करे। मनवीर, ओमजी से कहते हैं कि वे घर पर अच्छे से रहें और बार बार उन्हें कैमरे के सामने जाने की जरुरत नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। ओमजी कहते हैं कि उन्हें तो कल जेल जाना ही है।

मनवीर उन्हें कहते हैं कि उनके रहते उन्हें कुछ नहीं हो सकता और उनके बदले में वो खुद जेल चले जायेंगे। बिग बॉस रोहन के व्यवहार पर नाराज होते हैं जब वे ओमजी पर गलत तरीके से रोष व्यक्त करते हैं। वे उनकी सजा के तौर पर कहते हैं कि रोहन अब से शो के पूरे अंतिम दिन तक के लिए घर से नॉमिनेटेड हैं। रोहन नाराज होकर अपना कैमरा फेंक देते हैं वे कहते है कि जब उनके साथ गलत हुआ था तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। इससे अच्छा है कि उन्हें घर से ही निकाल दें। वे बाथरुम में चले जाते हैं और खुद को बंद कर देते हैं। लोपा उन्हें बाहर आने को कहती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वे जब तक इस घर में हैं यहीं रहेंगे। वे बिग बॉस से कहते हैं कि वे उनके लॉयर को बुलवायें या यहां से उन्हें बाहर निकालें। वे फिर से बाथरुम में खुद को बंद कर लेते हैं। वे कहते हैं कि बिग बॉस को चाहे दरवाजा तुड़वाना पड़े लेकिन वो यहां से बाहर नहीं निकलेंगे।

बिग बॉस स्वामी ओम को चिकित्सा के लिए घर से बाहर निकलने का आदेश देते हैं। लोपा और गौरव को बिग बॉस बुलाते हैं। वे उन्हें रोहन के व्यवहार के लिए उन्हें रोहन को समझाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि रोहन को जो भी बात करनी है उन्हें कंफेशन रुम में जाकर बात करनी पड़ेगी। इस शर्त पर रोहन बाथरुम से बाहर निकलते हैं। वे कंफेशन रुम में कहते हैं कि उन्हें भी एक दिन पहले काफी चोटें लगी हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वे कहते है कि उन्हें घर से बाहर निकालें क्योंकि वे अपने साथ आरोप को साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। वे बिग बॉस को अपने लॉयर को बुलाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि इस शो में आने के लिए उतावले थे और आज वो यहां से जाना चाहते हैं। वे कहते है कि वे अपना अच्छा खासा शो और आने वाली फिल्म को छोड़कर इस शो में आए। वे बिग बॉस की बात बिना सुने अपना कैमरा वहां रखकर बाहर निकल जाते हैं। बाद में वे दुबारा बाथरुम में खुद को बंद कर लेते हैं। बिग बॉस उन्हें आखिरी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर वे बाहर नहीं आयेंगे तो उन्हें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।

First Published on December 30, 2016 12:03 am