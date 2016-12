बिग बॉस 26 दिसंबर फुल एपिसोड: गौरव और बानी ने सभी के सामने अपनी मन की सच्चाई कबूली, आए घरवालों के निशाने पर

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि गौरव कहते हैं कि इस घर पर ऐसा है कि जो किसी सिचुएशन में जवाब देता है वो ही घर पर लाईमलाईट में आता है। यहां लोपा और मोना उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं। गौरव और मोना में यहां फिर से बहस हो जाती है। मोना और लोपा गौरव की एक्टिंग पर सवाल करते हैं। लोपा भी उन्हें कहती है कि उन्हें गलत बात पर घर पर स्टैंड लेना चाहिए। स्वामी ओम, मोना के सिर पर हाथ फेरते हुए और रोते हुए कहते है कि उन्हें बचपन से प्यार की भूख है और जहां वे थोड़ प्यार पाते हैं वो पूरा उनकी तरफ झुक जाते हैं। मनु ने रविवार के एपिसोड में एक टास्क के दौरान कहा था कि वे मोना से परेशान हो गए हैं। मोना इस बात पर उनसे नाराज होती है। मनु अपनी सफाई में कहते हैं कि वे उनके घर जाने की बात को सोचकर ऐसा कह रहे थे। मनु और मनवीर ओमी के बारे में कहते है कि वे जैसे भी हैं अच्छे हैं और वे धीरे धीरे उनकी बातों में आ रहे हैं। सुबह में ओम शांति ओम गाने बजने पर सब लोग उनके चारों तरफ घूम घूम कर डांस करते हैं। मनवीर और नीतिभा में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। मनवीर गुस्से में कहते हैं कि वो सारी बातों के लिए माफी मांगते हैं और वे जब तक यहां रहेंगे उनसे अलग रहेंगे। नीतिभा को कंफेशन रुम में बुलाकर बिग बॉस एक्स्ट्रा लग्जरी बजट कार्य के नियम बताते हैं। इसका नाम बानी गौरव टास्क है। उन्हें दर्शकों के साथ लाईव होकर उनके सवालों के जवाब देने होते हैं वरना इसका प्रभाव लग्जरी बजट कार्य पर पड़ेगा। बाद में नीतिभा सबको बताती है कि दरअसल वो सारे सवाल दर्शक नहीं बल्कि घरवाले करेंगे। मनवीर के द्वारा किये गए पहले सवाल को बिग बॉस दुहराते हैं, ये सवाल बानी से होता है कि लोपा और प्रियंका के बीच की लड़ाई में उन्होंने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जबकि प्रियंका ने कितनी गंदी बातें की थीं। गौरव भी कहते हैं कि किसी दूसरों की बातों में पड़ने से अच्छा चुप रहना ही अच्छा समझते हैं। यहां सारे घरवाले उन दोनों के जवाब सुनकर काफी अग्रेसिव होते हैं।

उन दोनों के बाहर आने पर मनवीर और मोना से भी उनकी बहस होती है। बाद में मनवीर, बानी से कहते हैं कि बानी घर पर कुछ बदली हुईं लग रही है। वो उन्हें कहते हैं कि वो पता नहीं कुछ छिपा रही हैं। बानी, मनवीर से कहते हैं कि वे उनके पर्सनल बातें करना चाहते ही नहीं हैं जबकि वो उनके बारे में सभी बातें जानती हैं। वो कहती हैं कि वे रियल में जैसी हैं यहां भी वैसी ही हैं।

गौरव, मोना के पास आकर उन्हें कहते हैं कि वे उन पर शक ना किया करे क्योंकि उनके मन में कुछ गलत नहीं रहता है। वे उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। बानी उनसे कहती है कि वो नाराज नहीं है वो शांत होती है इसका मतलब होता है कि वो खुश हैं। कंफेशन रुम में गौरव एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि घर से नीतिभा को नॉमिनेट होना चाहिए। वे दूसरा मनु का नाम लेते हैं। बानी, मनु, मोना और मनवीर का नाम लेते हैं। रोहन उनके बाहर आने पर उनसे सवालों के बारे में पूछते हैं ताकि अगली बार के लिए उन्हें भी कुछ आइडिया हो जाए। बिग बॉस उन्हें बताते हैं कि बानी और गौरव के ऑडियस बाहर के लोग नहीं बल्कि घरवाले ही थे। ये सुन वे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। बिग बॉस सभी से उनके बारे में उनकी राय पूछते हैं। अधिकतर लोग कहते है कि गौरव और बानी सभी सवालों के जवाब इमानदारी से नहीं दिए। जबकि रोहन ने बिल्कुल इसके उल्टा जवाब दिया था। यहां सभी उनके खिलाफ हो जाते हैं। मनु, मनवीर से कहते हैं कि घर पर ये बात बिल्कुल भी क्लियर है कि लड़ाई कॉमनर और सेलिब्रिटी के बीच हो रही है। नीतिभा और मनु के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। मनु रात में गुस्से में सारा किचन साफ कर देते हैं।

First Published on December 27, 2016 12:12 am