बिग बॉस में इस हफ्ते सभी नॉमिनेटेड सदस्य मोना, बानी और गौरव सभी हुए सेफ

बिग बॉस के सीज दस में सलमान के एनजीओ बीईंग ह्युमन के तहत जूलरी लाईन भी शुरु किया गया है जिसके प्रमोशन के लिए शो पर सोनाक्षी सिन्हा शो पर आईं थी। उनके साथ शो पर एंकर और एक्टर मनीष पॉल भी आए थे। मनीष और सोनाक्षी दोनों सलमान के साथ फिल्म दबंग के गानों पर डांस करते हैं। उन्होंने घर के अंदर के अपने अनुभव सलमान के साथ शेयर किये। सलमान ने सोनाक्षी के साथ भी थप्पड़ वाला गेम खेला इसमें उन्हें सलमान के सवालों का जवाब देना था। जिस बात का जवाब वे गलत देती हैं उन्हें एक बड़े से रोबोटिक हाथ से थप्पड़ पड़ती है। सलमान के सवाल, इंडस्ट्री का सबसे पड़ा खान कौन है के जवाब में सोनाक्षी, सलमान का नाम लेती हैं। इस पर मनीष कहते हैं कि एक बात साबित हो गई कि सोनाक्षी को प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है। ऐसा ही गेम सलमान ने मनीष के साथ भी खेला। सलमान ने उन दोनों के साथ रिंग गेम भी खेला जिसमें सोनाक्षी औऱ मनीष को रिंग फेंकना होता है और सलमान को अपने हाथों से कैच करना होता है। मेहमानों के शो से जाने के बाद घरवालों के रुबरु होते हुए सलमान ने ओमजी के नए गेटअप की तारीफ की जिसमें ओमजी अपने बाबा वाले ड्रेस छोड़कर सूटबूट में तैयार थे। सभी कंटेस्टेंट सलमान के बर्थडे के अवसर पर डांस करते हैं और उन्हें घर पर इंवाईट करते हैं।

सलमान यहां फन के लिए बीबी हॉस्टल टास्क के दौरान कंटेस्टेंट के दौरान लिखी गई चिट्ठियां पढ़ कर सुनाते हैं। वे मनु औऱ मनवीर के साथ एक मस्तीभरा गेम खेलते हैं। जिसमें उन्हें सलमान के सवाल का जवाब देना होता है। अगला राउंड वे ओमजी और राहुल के साथ खेलते हैं फिर वे गौरव और बानी के साथ खेलते हैं। शो पर सभी घरवालों के रिलेटिव आते हैं जो घर पर उनसे मिलने आए थे। सलमान, मनवीर के पापा से पूछते है कि वो कौन सी रंजिश थी जिसकी वजह से उनकी अपनी बेटे से साथ सालों तक बात ही नहीं हुई। मनवीर के पापा ने बताया कि हमेशा शादी की बात होने पर घर से भाग जाया करते थे इसलिए उनकी उनसे इतने दिनों तक बात नहीं हुई। लोपा की बहन ने कहा कि प्रियंका के घर से जाने से वे सब काफी खुश हैं। मनवीर के पापा कहते हैं कि मनु, मनवीर को ये बोल कर बहला रहे थे कि वे उनके घर पर गए थे जबकि वो घर पर नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे मनवीर को उनके साथ वक्त बिताने से मना किया। नीतिभा की मनु से इस बात पर लड़ाई करती हैं कि वे उनके और मनवीर के बारे में सोनाक्षी के सामने गलत कहा। दरअसल मनु ने सीक्रेट रुम से ये कहा था कि चार दिनों में नीतिभा, मनवीर के गोद में आ गई। शो के अंत में सलमान घोषणा करते हैं इस हफ्ते घर से कोई भी सदस्य इविक्ट नहीं हो रहा है। ये सुन कर सभी काफी खुश होते हैं।

First Published on December 26, 2016 12:18 am