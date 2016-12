बिग बॉस 24 दिसंबर फुल एपिसोड: सलमान के गुस्से का शिकार हुई प्रियंका जग्गा, बिना नॉमिनेशन हुईं घर से बाहर

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ के वीकेंड वॉर के शनिवार एपिसोड में घर की सबसे अग्रेसिव सदस्य प्रियंका का फुल ड्रामा देखने को मिला। शो की शुरुआत इस सीन से होती है जिसमें मनवीर, मनु से कहते है कि वे खुद को नॉमिनेट ना करें लेकिन मनु खुद को नॉमिनेट कर देते हैं। वे ओमजी को भी खुद को नॉमिनेट करने के लिए मनाते हैं। ओमजी, प्रियंका से पूछ कर खुद को नॉमिनेट करते हैं। वे दोनों बानी और लोपा को अपने रिलेटिव से मिलने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। बानी, गौहर से दस मिनट के लिए मिलती हैं। वे गौहर से मिलकर इमोशनल हो जाती हैं। गौहर, बानी से कहती हैं कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए जबकि वो अच्छा खेल रही हैं। वे गौरव से अपनी फ्रेंड का खयाल रखने के लिए थैंक्यु कहती हैं। वे बानी को समझाती हैं कि उन्हें गलत बोलने की बजाए अच्छा करके सबसे लड़ना चाहिए। लोपामुद्रा, अपनी बहन भाग्यश्री से मिलती हैं। वो उन्हें अपने पिताजी का संदेश कहती हैं कि वो ओमजी से गलत तरीके स बात ना किया करे क्योंकि ओमजी उम्र में बड़े हैं। सलमान शो पर आते हैं, उनकी एंट्री से लगा कि वे इस हफ्ते के परफॉर्मेंस से घरवालों से खासे नाराज हैं। वे कहते है कि जब लगता है कि दुनिया में इंसानियत है ही नहीं उसके बाद चारों तरफ इंसानियत ही इंसानियत दिखती है। उनका इशारा मनु और ओमजी की तरफ था जिनकी वजह से सभी अपने रिलेटिव से मिल पाये। वे कहते है कि दर्शकों को शो का एडिटेड वर्जन दिखाया जाता है लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहां के लोग किस हद तक गिर चुके हैं और कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब वे इस शो को होस्ट करना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिना देरी किये वे जियो टीवी के द्वारा घरवालों से रुबरु होते हैं। इसके पहले वे कहते हैं कि घर पर काफी गंदगी हो गई है जिन्हें आज साफ करना है। वे सबसे पहले मनवीर से एक गमछा मंगवाकर स्वामी ओम के मुंह पर बंधवा देते हैं, ताकि वो कुछ बात ना कर सके। सलमान इस हफ्ते के बेस्ट परफॉर्मर मनु पंजाबी को बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह की कंडीशन से वे इस महीने गुजर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया वो काबिलेतारीफ है।

इस हफ्ते के खलनायक की कुर्सी के लिए सभी प्रियंका का नाम लेते हैं। सलमान उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने दर्शकों को एंटरटेन किया है इसके जवाब में प्रियंका अपने एटीट्युड में उल्टा सलमान से सवाल करती हैं। सलमान घरवालों को बधाई देते हैं कि लगातार तीसरी बार भी वे लग्जरी बजट कार्य में फेल साबित हुए। प्रियंका के व्यवहार को देखते हुए सलमान ने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो वे आगे से इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। मनवीर से बात करने पर स्वामी ओम और प्रियंका बीच में बोलना शुरु कर देते हैं इस पर सलमान उनसे सख्त लहजे में कहते है कि वे जिस से इस एपिसोड पर बात कर रहे हैं बस वे ही बात करेंगे। उन्होंने स्वामी ओम को मेंटली ऑफ बताया। वे कहते हैं कि बिग बॉस के साईकाईट्रिस्ट ने भी स्वामी ओम की दिमागी बीमारी को पकड़ नहीं पाए।

सलमान ने ओमजी से पर्सनल सवाल किये कि उनकी मुंहबोली बेटी ने उन्हें कितनी बार भड़काने की कोशिश की, ये उन्हें पता चलता है या वे उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ओमजी ने कहा कि वे इस हफ्ते घर पर बिल्कुल भी चुप रहे हैं और वे प्रियंका की तबीयत का खयाल रख रहे थे।सलमान, प्रियंका से कहते हैं कि घर पर सबसे ज्यादा अग्रेसिव इंसान आप हैं। यहां प्रियंका का सलमान के सामने अलग ही रुप देखने को मिला। वे सलमान के सामने बिना इज्जत के कहती हैं कि वे आज और अभी उन्हें यहां से बाहर निकालने की गारंटी दें। सलमान, प्रियंका के अग्रेसिव फुटेज दिखाते हैं जिसमें वे गंदी भाषा का प्रयोग करती हैं। इसके बाद वे उनसे कहते है कि ये शो सच में उनके लायक नहीं है तो वे कृप्या इस घर से चली जायें। सलमान के ये घोषणा करने पर सभी घरवाले तालियां बजाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। सलमान ये भी घोषणा करते हैं कि अगर वे दुबारा इस शो या इस चैनल पर दिखाई दीं तो वे इस चैनल के साथ काम करना नहीं चाहेंगे। बाद में ओमजी, प्रियंका से कहते हैं कि वे उनमें विनर देखना चाहते थे लेकिन अब सब खत्म हो गया।

उनके घर से जाने पर सभी घरवाले सेलिब्रेशन करते हैं। मोना, बानी और गौरव इस हफ्ते के नॉमिनेटेड सदस्य हैं जिनके इविक्शन के बारे में कल के एपिसोड में पता चलेगा।

First Published on December 25, 2016 1:09 am