बिग बॉस 10, 20 दिसंबर फुल एपिसोड: स्वामी ओम की बदतमीजियों से तंग आकर बिग बॉस ने कहा- अगली बार ऐसी हरकत की तो शो में होगा आखिरी दिन

‘कलर्स’ पर प्रासरित होने वाले रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि सभी घरवालों को लग्जरी बजट कार्य के तहत बीबी हॉस्टल का टास्क दिया जाता है। इसमें लड़के लड़कियों का अलग-अलग हॉस्टल होगा और उनमें चार प्रेमी जोड़े होगें। ये जोड़े बानी-गौरव की जोड़ी, मनवीर-नीतिभा की जोड़ी, लोपा-रोहन की जोड़ी और मोना –मनु हैं। इन जोड़ों को आपस में एक दूसरे के लिए लवलेटर का आदान प्रदान करना होता है। इस टास्क में प्रियंका गर्ल्स हॉस्टल की वॉर्डन वहीं स्वामी ओम बॉयज हॉस्टल के वॉर्डन होंगे। उनका काम प्रेमी जोड़ों के लेटर्स को पकड़ना है। बानी, गौरव के साथ जोड़े जाने पर कहती हैं कि वो इस रिलेशशिप में इतनी स्ट्रेस्ड हैं जितनी कभी नहीं हुई। टास्क के दौरान रोहन बाथरुम में होते हैं यहां स्वामी ओम बाथरुम का दरवाजा पैरों से मारकर खोलने की कोशिश करके उनसे लेटर छीनना चाहते हैं। इधर प्रियंका भी नीतिभा के साथ फिजिकल हो जाती हैं। बिग बॉस, स्वामी ओम से कहते है कि वे घर की प्रॉपर्टी को नुक्सान नहीं पहुंचा सकते हैं। इस पर वो उनकी बात नहीं मानते हैं। अंत में बिग बॉस सभी को लिविंग एरिया में इकट्ठे होने का आदेश देते हैं। बिग बॉस स्वामी ओम से कहते हैं कि वे क्या इस प्रकार से एंटरटेन करते हैं। और ये किस तरह का मनोरंजन है और क्या वे दुनियावालों को ऐसे ही मनोरंजन देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस टास्क में हिसा जैसी कोई बात नहीं थी। वे गौरव से फिर से नियमों की चिट्ठी पढ़ने को कहते हैं। प्रियंका फिर से मोना पर पर्सनल कमेंट्स करती हैं। यहां मनु की भी उनसे लड़ाई हो जाती है।

इसी बीच मनवीर-नीतिभा औऱ गौरव-बानी का रोमांस चलता रहता है। गौरव, बानी से कहते है कि वे उन्हें मिस कर रहे हैं। टास्क के दौरान ओमजी, लोपा के साथ फिर से फिजिकल हो जाते हैं। यहां सभी बॉयज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ओमजी अपना कैमरा उतार कर टास्क से निकलने की घोषणा करते हैं। प्रियंका, नीतिभा का लॉकर तोड़कर उसकी सारी चिट्ठियां निकाल कर फाड़ कर फेंक देती है। ये देखकर नीतिभा, गेम से निकलने की बात कहती है। मनवीर उन्हें समझाते हैं कि उन्हें गेम जारी रखना चाहिए। वे कहते हैं कि वे दोनों मिल कर फिर से चिटठियां इकट्ठी कर लेंगी। मनु, मोना से कहते हैं कि वे हर बात पर रो देती हैं जबकि वे इस घर में बानी से ज्यादा अकेली नहीं हैं उसे स्ट्रॉंग होना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर वे फिर भी नहीं समझती हैं तो वे उन्हें माफ कर दें वे उनके साथ और गेम नहीं खेल सकते। टास्क में अग्रेसन बढ़ता देख बिग बॉस टास्क को इस समय के लिए रोकने की घोषणा करते हैं।

इसके बाद बिग बॉस स्वामी ओम को कंफेशन रुम में बुलाकर उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर वो फिर से किसी को धमकी देते हुए दिखाई दिए तो वो उनका आखिरी दिन होगा। ओमजी कहते हैं कि उनकी मजबूरी है। बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि ये किस तरह की मजबूरी उनके साथ है कि वो घरवालों के साथ बार- बार फिजिकल हो रहे हैं। बिग बॉस, स्वामी ओम को बाथरुम का दरवाजा तोड़ने पर उसकी मरम्मत करने की सजा देते हैं। दूसरी तरफ मोना अपने बॉयफ्रेंड की बातों को याद करके रोती हैं। मनवीर के कहने पर मनु कहते है कि वे मोना के लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं। लोपा, ओमजी और प्रियंका से तंग आकर कहती हैं कि बिग बॉस को बिना नॉमिनेशन के प्रियंका और स्वामी ओम को घर से निकाल देना चाहिए। मोना, मनु की चिट्ठी पढ़ कर उन्हें सुनाती हैं कि उन्होंने उनके लिए काफी क्यूट लिखा है।

First Published on December 21, 2016 12:10 am