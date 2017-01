बिग बॉस 10, 2 जनवरी फुल एपिसोड: रोहन और लोपा में हुई लड़ाई, स्वामी ओम और बानी नॉमिनेशन प्रक्रिया में एक दूसरे से उलझे

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि मनवीर और मनु, बानी को लेकर कहते है कि उन्हें अब अकेले सरवाईव करना है। बानी, गौरव को याद करके रोती है। लोपा, रोहन से कहती हैं कि उन्होंने गौरव के सामने उन्हें इंसल्ट किया जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे कहती हैं कि अगली बार से वे किसी को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि जब किसी का सपोर्ट करती है तो वो खुद फंसती है। वो कहती हैं कि मेरी तरफ से फ्रेंडशिप जेन्विन है औऱ बाकी सब मतलबी है। बिग बॉस की तरफ से लग्जरी बजट कार्य जीतने पर भी घरवालों की छोटी छोटी गलतियों के लिए उनकी लग्जरी बजट का सामान नहीं मिलता है। घर पर बस बानी को लग्जरी बजट का सामान मिलता है क्योंकि बस वो ही घर पर हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बानी, गार्डन एरिया में गौरव को मिस करती हैं। बानी, नीतिभा से पूछती हैं कि अगर उनके सामने विकल्प आए कि वो मनु और खुद में नॉमिनेशन के लिए चुनना पड़े तो वो क्या करेंगी। वो कहती हैं कि वो खुद को नॉमिनेट करेंगी। बानी उन्हें इस बात के लिए स्टुपिड कहती हैं। नीतिभा और ओमजी के बीच लड़ाई हो जाती है। यहां मनु, ओमजी के बारे में कहते हैं कि वे जो भी करते हैं लेकिन गालियां नहीं देते हैं। ओमजी कहते हैं कि उन्हें मनु, मनवीर और मोना की बातें बस अच्छी लगती है। रोहन और लोपा के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है रोहन उन्हें कहते हैं कि वो दोस्ती करने लायक नहीं है। लोपा उनकी इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और स्टोर रुम में जाकर उनके सारे सामान उठाकर फेंक देती है।

लोपा उन्हें कहती है कि वो सॉरी ऐसे ही नहीं बल्कि दिल से कहें। कुछ ही देर में उनके बीच लड़ाई खत्म भी हो जाती है। कंफेशन रुम में स्वामी ओम और बानी में से एक दूसरे को नॉमिनेट करने को कहा जाता है। वे दोनों एक दूसरे को नॉमिनेट करना चाहते हैं लेकिन वे दोनों इस बात से सहमत भी नहीं होते हैं। वे दोनों कंफेशन रुम के अंदर ही काफी ड्रामे करते हैं। बिग बॉस उन दोनों को कोई फैसला नहीं करते देखकर उन्हें बाहर भेज देते हैं। वे बाहर आकर किसी को भी कुछ बताने से मना करते हैं। बाहर आकर स्वामी ओम, मनु के सामने रोते हैं कि घर पर कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। नीतिभा और लोपा को एक दूसरे को नॉमिनेट करने को कहा जाता है। काफी डिस्कशन करने के बाद वे एक दूसरे को नॉमिनेट करती हैं। मनु और मोना को नॉमिनेशन के लिए फैसला लेना पड़ता है। यहां मोना खुद को नॉमिनेट करती हैं। बिग बॉस बाद में कहते हैं कि बानी, स्वामी ओम, लोपा और नीतिभा में से किसी ने फैसला नहीं लिया तो इस वजह से उन चारों को घर से नॉमिनेट होना पड़ता है। स्वामी ओम को कुछ काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। मनु कहते हैं कि उन्हें घर पर बानी की तरह अकेले सर्वाईव करना पड़ेगा। मनवीर और मनु अकेले रहने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर वे एक साथ आ जाते हैं और कहते है कि अकेले रहना काफी मुश्किल है और बानी सही में इस काम में विनर हैं। दूसरी तरफ नीतिभा को लगता है कि मनवीर के पास जब मनु और मोना नहीं थे तो वो उसके साथ था और आज जब एम 3 फिर से साथ हो गए हैं तो उनकी कोई वैल्यु ही नहीं रही।

First Published on January 3, 2017 12:01 am