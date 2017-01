बिग बॉस 10, 12 जनवरी फुल एपिसोड: बीबी कॉल सेंटर टास्क में कस्टमर बनी बानी ने किये लोपा पर किये पर्सनल अटैक

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि लग्जरी बजट कार्य में घरवालो को बीबी कॉल सेंटर का कार्य दिया जाता है। इसमें दो टीम बनाया जाता है। पहली टीम को कॉल सेंटर का कर्मचारी बनना होता है और दूसरी टीम ग्राहकों की होती है जो कॉल सेंटर के कर्मचारियों को फोन करके उनसे अपने मन के सवाल करेंगे। रोहन पहले मनु को कॉल करते हैं। वे मनु को पर्सनल सवाल करते हैं। मनु कहते हैं कि उनसे पर्सनल सवाल नहीं कर सकते हैं। रोहन कहते हैं कि वे घर पर कोई काम नहीं करते हैं और घर पर एक बार भी कैप्टन नहीं बन पाए और खुद को विनर समझते हैं। वे उन्हें ये भी कहते हैं कि वे एक इंसान मनवीर से तो जीत नहीं पाए और वे शो जीतने की बात करते हैं। मनु उनसे तरीके से बात करते हुए उन्हें खुद को सुधारने की प्रॉमिस करते हैं। मनु, मनवीर से कहते हैं कि रोहन ने टास्क में सारी बातें बोली है जो पूरे शो में उससे उम्मीद नहीं कर सकते थे। वे कहते है कि प्रियंका से कहीं ज्यादा उन्होंने आज कहा है। अगली बार बानी, लोपा को कॉल करती हैं। वो भी उन्हें बाते करके परेशान करती हैं। वे रोहन के बारे में बोल कर उन्हें भड़काती हैं।

नीतिभा, मनवीर को कॉल करते हैं। वो उनसे फोन पर फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। नीतिभा भी इस बात का फायदा उठाकर उनसे अपने पर्सनल सवाल करती है। वो उससे दोस्ती और रिश्ते की बात करती है। वो उन्हें लाईफटाईम दोस्ती का ऑफर करते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें भीख में भी ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। अगली बार रोहन, मनवीर को कॉल करते हैं। वे मनवीर से दबंग का मतलब पूछते हैं। वे उनसे बानी काफी उलझाने वाले सवाल करते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि वे दोस्ती की बात करते हैं लेकिन उन्होंने वोट मांगने की बात आई तो दोस्त के लिए नहीं खुद के लिए मांगी। बानी, फिर से लोपा को कॉल करके बात करती है। लोपा उन्हें फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर कहती हैं। कार्य की आड़ में बानी, लोपा पर पर्सनल अटैक करती रहती हैं। बानी, लोपा से पूछती हैं कि उन्होंने कितनों से सच्चा प्यार किया है। बानी, रोहन को लोपा से बात करने को कहती हैं। इस पर रोहन कहते हैं कि उन्होंने तो उनसे भी रिलेटेड सवाल पूछ लिए हैं तो वे उनसे क्या बात करेंगे। यहां दोंनों के बीच लड़ाई हो जाती है।

मनवीर और नीतिभा आपस में बातें करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नीतिभा, बानी से कहती हैं कि उन्हें मनु काफी अंडरस्टैंडिंग है लेकिन मनवीर में काफी हिडेन चीजें है। बानी कहती हैं कि मनु अपनी जिंदगी में काफी कुछ देखा है।

First Published on January 13, 2017 12:04 am