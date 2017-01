बिग बॉस 10 ग्रैंड फिनाले 29 जनवरी फुल एपिसोड: मोना ने कहा, एम 3 में कोई भी जीतेगा तो पूरा एम 3 विनर होगा

सलमान ये घोषणा करते हैं कि मनु इस सीजन की रैंकिंग के अनुसार चौथे रैंक पर थे तो उन्होंने ये स्मार्टली डिसीजन लिया क्योंकि उन्हें हारने पर वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं था। शो पर रितिक रोशन आते हैं यहां उनका हार्टब्रेकिंग परफॉर्मेंस होता है। सलमान ने रितिक से कहा कि वे बड़े ही काबिल हैं। वे उनके टैलेंट और डांस की तारीफ करते हैं। दोनों एक्टर्स की बिग बॉस के स्टेज पर काफी अच्छी ट्युनिंग देखने को मिली। सलमान, रितिक से कहते है कि वे उन्हें कुछ स्टेप्स सिखा दें। इस पर रितिक कहते है कि उनकी नजर में शम्मी कपूर के बाद अगर कोई ऑनेस्ट डॉंसर हैं तो वे सलमान हैं। इस पर सलमान उन्हें एक चैलेंज देते है जिसमें रितिक को सलमान के गाने पर सलमान के स्टाईल में डांस करना होता है। यामी गौतम भी शो पर आती है। सलमान रितिक से एक टास्क करवाते हैं जिसमें उन्हें तीन चार गर्ल्स में से स्टेज पर उन्हें यामी को पहचानना होता है। इस टास्क में रितिक का फेस कवर होता है।

वे फाईनली यामी गौतम को सही पकड़ लेते हैं। सलमान, यामी के फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ करते हैं। सलमान उनसे पूछते है कि उनकी नजर में कौन शो का विनर होगा, वे मनवीर का नाम लेती हैं। सारे कंटेस्टेंट्स रितिक और यामी से मिलकर काफी खुश एक्साईट होते हैं। वे इन सबसे जियो टीवी से बात करते हैं। वे उनकी काबिलियत का टेस्ट करते हैं। ये पूछने पर कि कौन राजनीति में जा सकता है सभी यहां मनु का नाम लेते हैं। कौन घर पर विलेन का किरदार निभा सकते हैं यहां मनवीर, लोपा का नाम लेते हैं। रितिक की फरमाईश पर मनु और मनवीर का फिर से रिकैप दिखाया जाता है। सलमान कहते हैं कि रिकैप देखकर लगता है कि उन दोनों ने काफी एंजॉय किया है। सलमान, मोना को भी स्टेज पर बुलाते हैं। मनु, मनवीर और मोना का ग्रुप परफॉर्मेंस स्टेज पर होता है। मोना कहती हैं कि एम 3 में कोई भी जीत जाए तो पूरा एम 3 जीत जाएगा। अगले सप्ताह शुरु होने वाले सिगिंग रियलिटी शो ‘द राईजिंग स्टार’ का भी सलमान ने बिग बॉस के फिनाले में प्रमोशन किया। राईजिंग स्टार स्टुडियो से लाईव मियांग चांग शो के बारे में बताते हैं। दिलजीत दोसांझ का भी ग्रेट परफॉर्मेंस होता है।

First Published on January 30, 2017 12:57 am