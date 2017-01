बिग बॉस 10 ग्रैंड फिनाले 29 जनवरी फुल एपिसोड: लोपा के फादर ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा, वे बानी से लड़ाई ना करें, बानी उनकी भी बेटी जैसी ही हैं

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ के ग्रैंड फिनाले की शुरुआत काफी जोर शोर से हुआ। सबसे पहले शो के होस्ट सलमान खान शो पर एक ग्रैंड एंट्री लेते हैं। इसके बाद शो पर सारे कंटेस्टेंट की शुरुआत से लेकर शो के आखिरी तक उनकी जर्नी दिखाई जाती है। उनके बीच जितने भी कंट्रोवर्सी और अप्स एंड डाउन्स हुए सब यहां दिखाए जाते हैं। शो के ग्रैंड फिनाले में बिग बॉस के सारे इविक्टेड कंटेस्टेंट जैसे लोकेश, नवीन, नीतिभा और बाकी सब आते हैं। इस शो के इतिहास में ऐसा क्या क्या हुआ जो इस सीजन के पहले तक आज तक नहीं किया गया उन पर भी हाईलाईट किया गया। शो पर एम 3 की दोस्ती की मिसाल हो या ओमजी से घरवालों की नफरत हो या फिर मोना की शादी हो सभी को हाईलाईट करके दिखाया जाता है। सलमान, बाकी सारे इविक्टेड कंटेस्टेंट से उनके एक्सपीरीयंस पूछते हैं जिन्हें उन्होंने घर के अंदर रहते हुए फील किया था। गौरव कहते है कि उन्हें बाहर जाकर पता चला कि घर के अंदर वो नहीं कहना चाहिए जो वो कहना चाहते हैं बल्कि वो कहना चाहिए जो शो की जरुरत होती है। वो ये भी कहते हैं कि उनकी नजर में लोपा फाईनलिस्ट के लिए डिजर्व नहीं करती हैं। करण कहते हैं कि उन्हें पहले से ही लगता था कि ये चारों ही शो के आखिर तक पहुंचेंगे और ऐसा ही हुआ।

कंटेस्टेंट्स ने हर मुश्किल घड़ी में किस तरह खुद को सम्हाल कर रखा उन्हें दिखाया जाता है। उनके परिजनों के संदेशों को भी दिखाया जाता है। बानी की मम्मी कहती हैं कि वे बस जल्दी से घर आ जाए तो वे उनकी फेवरेट फूड बना कर खिलायोंगी ये सुन वो काफी इमोशनल हो जाती है। मनु की फियांसे पीकू भी कहती हैं कि उन्हें मनु पर काफी गर्व है जिस तरह से उन्होंने खुद को हैंडल किया और वे शो के इस मुकाम तक पहुंचे। मनवीर भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि वे यहां तक आ कर खुद में काफी बदलाव देख रहे हैं। मनु कहते हैं कि वे इस शो का हिस्सा बनकर काफी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ऐसे ही लोपा भी अपना एक्सपीरीयंस और अपनी फीलींग शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने दूर तक पहुंचने के लिए सक्षम थी लेकिन इंडिया वालों ने उनकी लाज रख ली। लोपा के पापा, लोपा से मराठी में बात करते हैं यहां सलमान उनसे कहते हैं कि बिग बॉस चाहते हैं कि वे हिन्दी में बातें करें। वे कहते हैं कि बानी उनकी बेटी जैसी है तो वे उनसे लड़ाई ना करें।

First Published on January 30, 2017 12:09 am