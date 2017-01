बिग बॉस 10 ग्रैंड फिनाले 29 जनवरी फुल एपिसोड: सेलिब्रिटी बानी को पीछे छोड़ते हुए बिग बॉस सीजन दस के विनर बने कॉमनर मनवीर

बिग बॉस के फिनाले एपिसोड में ‘द राईजिंग स्टार’ के प्रमोशन में सिंगर और कंपोजर शंकर महादेवन का भी लाईव सिंगिंग परफॉर्मेंस होता है। सलमान, द राईजिंग स्टार के जजेज से लाईव इंटरैक्शन भी करते हैं। दिलजीत दोसांझ के फरमाईश पर सलमान ‘मैं हूं हीरो’ लाईव गाकर सुनाते हैं। ग्रैंड फिनाले में टीवी एक्टर मौनी रॉय का परफॉर्मेंस होता है जिसमें वो ‘तेरी दीवानी’ गाने पर डांस करती है। करिश्मा तन्ना और मौनी रॉय मिल कर सलमान के साथ ‘प्रेम रतन धन’ गाने पर डांस करते हैं। रॉकी के कहने पर मौनी रॉय सलमान के साथ पलकें झपकाने वाला गेम भी खेलते हैं। शो पर कुछ टैलेंटेड बच्चे आते हैं जो सलमान के साथ अपना टैलेंट दिखाते हैं। सलमान उन्हें कंटेस्टेंट्स को कुछ सिखाने को कहते हैं इस पर वे कहते है कि जब वे उन्हें कुछ सिखा नहीं पाए तो वे क्या सिखा पायेंगे। सोहेल खान और नेहा धूपिया भी शो पर आते हैं। सोहेल, बिग बॉस शो के अनकट सीन्स दिखाते हैं जिसमें कुछ फनी कंटेंट भी होते हैं।

कुछ देर बाद फिनाले शो पर लोपा और बानी का धाकड़ गाने पर हॉट सिजलिंग परफॉर्मेंस भी होता है। इसके बाद अचानक से सलमान खान आश्चर्यजनक रुप से लोपामुद्रा का नाम लेते हैं सभी को लगता है कि ये विनर का नाम है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट होता है। सलमान हार्टबीट मेजरिंग मशीन से उनकी हार्टबीट बताते हैं। उन तीनों में से कौन इस शो से आगे नहीं बढ़ेंगे, सलमान उनका नाम अनाउंस करते हैं। वे लोपा का नाम लेते हैं। इस स्टेज पर पहुंच कर लोपा इस रेस से बाहर हो जाती है। कलर्स पर जल्द ही शुरु होने जा रहे शो ‘दिल से दिल तक’ के कैरेक्टर अपने शो का प्रमोशन करने आते हैं। वे शो के बारे में बताते हैं। शो पर बानी और मनवीर के बाहर में पॉपुलैरिटी के बारे में बताया जाता है। गौहर यहां बानी से बातें करती हैं और उन्हें एन्करेज करती हैं।

अंत में विनर का नाम अनाउंस करने के लिए सलमान, घर के अंदर से बानी और मनवीर को स्टेज पर बुलाते हैं। बिग बॉस आखिरी बार उन दोनों फाईनलिस्ट से इंटरैक्ट करते हैं। वे उन्हें आखिरी बार घर के लाईट्स ऑफ करके घर से जाने का आदेश देते हैं। घर से बाहर स्टेज पर आने पर सलमान विनर का अनाउंसमेंट करते हैं। थोड़ी देर तो वे उन दोनों के साथ प्रैंक करते हैं फिर वे विनर के तौर पर मनवीर का नाम अनाउंस करते हैं। इसी के साथ ही बिग बॉस के सीजन दस का इतिहास रचते हुए पहली बार एक कॉमनर के तौर पर नोएडा के रहनेवाले मनवीर गुर्जर शो के विनर बनते हैं।

Read Also: बिग बॉस 10 ग्रैंड फिनाले 29 जनवरी फुल एपिसोड: मोना ने कहा, एम 3 में कोई भी जीतेगा तो पूरा एम 3 विनर होगा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 1:21 am