बिग बॉस 10, 27 जनवरी फुल एपिसोड: बानी की फिर से हुई तीनों कंटेस्टेंट से लड़ाई

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि मनु, बानी से कहते है कि शो के अंत में जाते जाते उन्हें उनसे प्यार हो गया है। बिग बॉस, मनवीर को एक्टिविटी एरिया में बुलाकर उन्हें उनकी अब तक की जर्नी बताते हैं। वे बताते है कि वे जब घर पर आए थे तो वे कैसे थे और अब वे कैसे बदल चुके हैं। अगली बार लोपा को एक्टीविटी एरिया मं बुलाते हैं और उन्हें भी बिग बॉस के शुरुआत से लेकर अब तक की जर्नी को बताते हैं। ऐसे ही मनु के साथ भी होता है। सभी अपनी जर्नी को अपने सामने चलचित्र के रुप में देखकर काफी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं।

बानी को भी उनके शुरुआत से लेकर अब तक की जर्नी और अप्स एंड डाउन्स को दिखाते हैं जिसे देखकर वो भावुक हो जाती हैं। उन्हें वीडियो फुटेज में दिखाया जाता है कि किस सदस्य ने उनके पीठ पीछे क्या कहा था। उन्हें इस बात का काफी बुरा लगता है। बाहर आकर वे न सबसे कहती है कि उन्हें सब पता चल गया है कि उनके पीठ पीछे क्या बोला जा रहा था। इस पर लोपा कहती है कि उनके समय में भी काफी कुछ दिखाया गया लेकिन वो बाहर आकर किसी से कुछ भी नहीं बोलीं तो उन्हे भी बोलना जरुरी नहीं था। यहां बानी की फिर से सभी से लड़ाई हो जाती है ।

First Published on January 28, 2017 12:32 am