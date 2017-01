बिग बॉस 10, 26 जनवरी फुल एपिसोड: कंटेस्टेंट्स का शो पर आखिरी टास्क हुआ खत्म, सभी हुए काफी भावुक

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि मनु कहते हैं कि आज बिग बॉस का घर इस स्टेज पर आ गया है कि घर खाली सा लगने लगा है जबकि शुरुआत में घर भरा हुआ दिखता था। बिग बॉस लोपामुद्रा को कंफेशन रुम में बुलाते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि वो इस शो के फिनाले तक पहुंच चुकी हैं। तो उन्हें अब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वे उन्हें खुश रहने को कहते हैं। घर पर नवीन आते हैं उन्हें देखकर मनु औऱ मनवीर काफी खुश होते हैं। वे कहते हैं के वे चारों घर पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो चाहे कोई भी जीते पर सभी अपने आप में काफी अच्छा कर रहे हैं। वे मनु और मनुवीर से कहते है कि घर के बाहर उन्हें सारी लड़कियां कहती है कि वे उन्हें मनु और मनवीर से मिलवा दें। मनवीर उनसे सवाल करते हैं कि मनु और मनवीर में उनका फेवरेट कौन है। वे कहते है कि पहले उनके फेवरेट मनवीर थे जबकि अब उनके फेवरेट मनु हैं। अगले टास्क में एक बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं फिनाले बनने के लायक नहीं हूं। बिग बॉस के अगले आदेश तक किसी भी कंटेस्टेंट को इस बोर्ड को अपने गले में लटकाये रखना है। उनमें से कोई भी कंटेस्टेंट ये करने को राजी नहीं होता है। अंत में मनु को ये मिलता है।

नवीन उन सभी को सीख देते हैं कि उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बाद में घर पर पिछले सीजन के कंटेस्टेंट श्रृषभ आते हैं। यहां लोपा, मनवीर को एक टास्क के दौरान ओवरकॉंफिंडेंट कहती हैं। श्रृषभ मनु को कहते हैं कि अभी तक उनका असली चेहरा शो पर नहीं आया है। वो बानी को सबसे कमजोर कंटेस्टेंट कहते हैं। मनवीर को मदारी और मनवीर को बंदर बनकर सबका मनोरंजन करना होता है। अगले सवाल में बेस्ट टास्क परफॉर्मर श्रृषभ, मनवीर को कहते हैं साथ ही सबसे खराब टास्क परफॉर्मर बानी को कहते हैं। अगली बार घर पर लोकेश आती हैं। वो बानी को लोपा की तारीफ करने को कहती हैं। बानी, लोपा की पांच तारीफें गिन कर बताती हैं। बिग बॉस घरवालों को बताते हैं कि बीबी मेला टास्क उनके लिए घर का आखिरी टास्क था जो अब खत्म होता है। सभी ये अनाउंसमेंट सुन कर काफी दुखी होते हैं क्योंकि घर पर उनका आखिरी समय काफी नजदीक आ जाता है। चारों मिलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। मनु, बिग बॉस से कहते हैं कि अपनी मॉम के बाद वो इस घर में आए थे और अब वे यहां से अनाथ होकर चले जायेंगे।

First Published on January 27, 2017 12:07 am