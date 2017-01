बिग बॉस 10, 25 जनवरी फुल एपिसोड: मंदना ने लोपा से कहा वो उनसे नफरत करती हैं

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि लोपा की मनु और मनवीर से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वे अब तक उनके खाने को लेकर उनकी बुराई करते रहते हैं। मनु कहते हैं कि रोहन का घर से इविक्शन होने वाला है। इस पर रोहन कहते हैं कि वैसे भी विनर को सभी याद रखते हैं बाकियों को कोई याद नहीं रखता। बिग बॉस घर पर एक टास्क देते हैं जिसका नाम मेला टास्क होता है। इसमें रोहन को घोड़ा बनना होता है जिन्हें दर्शकों की फरमाईश पर घोड़ा दौड़ दिखाना है। दर्शक के रुप में घर पर पूर्व कंटेस्टेंट मंदना आती है वो आते ही बानी की तारीफ करती है, वो कहती हैं कि उनके पास सिर्फ टैटू नहीं काफी कुछ है। मनु और मनवीर के पास अपना स्टॉल होता है।

मंदना, लोपा को कहती है कि वो बार बार बोलती रहती है कि वो मिस इंडिया बनी है, वो बचपना करती रहती है। वो कहती है कि बानी बिल्कुल भी उनके पीछे बैकबाईटिंग नहीं करती है लेकिन वो हमेशा उनके बारे में बोलती रहती है।

मनु के स्टॉल में भड़ास निकालने का टास्क होता है। बानी यहां लोपा का भड़ास निकालती हैं। लोपा, बानी को गले लगा लेती हैं। मनवीर, मंदना को बानी पुरी खिलाते हैं। मंदना वापस मनवीर को भी अपने हाथों से पानी पूरी खिलाती हैं। मंदना, लोपा को कहती हैं कि वो एक पर्सन होने के नाते उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो उन्हें ओमजी और प्रियंका से उनकी कंपेयर करती हैं। वो कहती हैं कि वो बिग बॉस को कैसे ब्लेम कर सकती हैं जबकि बिग बॉस की वजह से ही वो यहां पर हैं। वे जाते जाते सभी को प्वाईंट्स देती हैं।

बाद में बानी कहती हैं कि अभी घर पर काफी लोग आयेंगे जो सभी को कुछ ना कुछ कहेंगे। लोपा कहती हैं कि मंदना की फेवरेट बानी हैं तो ऑटोमेटिकली वो उनसे भी नफरत करेंगी। वो कहती हैं कि वो किसी को खुश करने के लिए बदल नहीं सकती वो जैसी हैं वैसी रहेंगी। बाद में लोपा पूरी टूट जाती हैं और कहती हैं कि उसे अब यहां रहना है वो घर जाना चाहती है। वो कहती हैं वो इतनी दूर आकर वो काफी कुछ खो चुकी हैं। यहां बानी आकर उन्हें सम्हालती हैं। अगली बार घर के अंदर नीतिभा आती हैं। मनवीर और बानी उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। वो बताती हैं कि बाहर में उन्हें मनवीर से जोड़कर देखा जा रहा है और मनवीर की बहनें उन्हें भाभी कहकर बुलाते हैं।

बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि इस 15 वें सप्ताह में भी पहुंचकर बानी और रोहन में से किसी एक को आज घर से जाना होगा। नीतिभा, मनवीर से कहती हैं कि वे कहते हैं कि उनके जाने के बाद वे उन्हें मिस नहीं करते हैं। मनवीर उन्हें पानी पूरी खिलाते हैं। वे भी जाते हुए सभी को प्वाईंट्स देती हैं। बिग बॉस, बानी और रोहन को उनके अब तक की जर्नी को बताने को कहते हैं। फाईनली रोहन घर से इविक्ट होते हैं। लोपा उनके जाने से बहुत रोती हैं।

First Published on January 26, 2017 12:04 am