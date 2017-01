बिग बॉस 10, 21 जनवरी फुल एपिसोड ‘झलक दिखला जा’ के जजेज बने बिग बॉस के कंटेस्टेंट

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के अंतिम दौर के वीकेंड वार के एपिसोड में सलमान खान और शाहरुख खान की जुगलबंदी देखने को मिली। शो फिनाले से बस सात दिन दूर रह गया है। शाहरुख खान यहां अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन करने आए। सलमान शो पर आते ही मोना को उनकी शादी के लिए ढ़ेर सारी शुभकामनायें देते हैं। वे सारे कंटेस्टेंट्स को मोना की शादी की एल्बम दिखाते हैं जिसके लिए वे सभी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

सलमान इसके बाद सप्ताह के नॉमिनेशन टास्क के बारे में बात करते हैं जो कंटेस्टेंट्स ने पिछले दिनों ही पूरा किया था। यहां टास्क के बारे में डिस्कस करते समय मनु और लोपा के बीच बहस हो जाती है। सलमान, मनवीर गुर्जर की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने टास्क के दौरान काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं।

शो पर झलक दिखला जा के जजेज, करण जौहर, जैक्लीन फर्नांडिज, फराह खान, गणेश हेगड़े की एंट्री होती है। वे सलमान के साथ ‘बेबी को बेस पसंद है’ गाने पर परफॉर्म करते हुए शो पर आते हैं। सलमान, सारे मेहमानों को बिग बॉस के कंटेस्टेंट की जगह रखकर उनके साथ वैसे सिचुएशंस के साथ पेश आते हैं जैसे वे कंटेस्टेंट के साथ पेश आते हैं। जिसमें फराह को बानी बनाया जाता है, जैक्लीन को लोपा की जगह रखा जाता है। जहां गणेश को रोहन का किरदार दिया जाता है वहीं करण को मोना का किरदार दिया जाता है। फराह और जैक्लीन लोपा और बानी की तरह शो पर बहस करते हैं। जैक्लीन, फराह के टैटूज पर कमेंट करती है। फराह जवाब में जैक्लीन को न्याय की मूर्ति कहती हैं। गणेश, जैक्लीन से कहते हैं कि उनमें काफी क्षमता है और वे मेकअप उतार कर घरवालों को डरा सकती हैं। वे करण को भी मोना की तरह एक्टिंग करने कहते है जिस प्रकार से मोना शो पर रोती रहती हैं। जब सभी के बीच यहां लड़ाई हो जाती है सलमान यहां कहते हैं कि करण, फराह, गणेश और जैक्लीन घर पर असली कंटेस्टेंट से ज्यादा खराब एक्टिंग कर रहे हैं।

सलमान बाद में उन चारों कंटेस्टेंट से उनके फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में पूछते हैं। करण और फराह यहां बानी को बिग बॉस दस सीजन का अपना फेवरेट कंटेस्टेंट बताते हैं जबकि गणेश, मनवीर को अपना फेवरेट कंटेस्टेंट बताते हैं। जैक्लीन बताती हैं कि उनके फेवरेट और कोई नहीं बल्कि सलमान खान हैं।

बाद में सलमान, करण, जैक्लीन, गणेश और फराह को एक टास्क देते हैं जिसमें उन्हें घर के कंटेस्टेंट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई टाईटल देना होता है। मनवीर को ‘भाई द वे’ टाईटल मिलता है क्योंकि वे सलमान से बातें करते समय अक्सर भाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बानी को ‘ओवरएक्टिंग क्वीन’ का टाईटल मिलता है। बाद में कंटेस्टेंट्स के साथ कुछ समय बिताने के बाद सारे गेस्ट चले जाते हैं।

सलमान, इविक्शन का अनाउंसमेंट करते हैं इसमें मोना इस सप्ताह इस घर से बाहर हो जाती हैं। शो के खत्म होने के पहले यहां शाहरुख खान आते हैं, सलमान उनका ब्रीफ इंट्रो देते हुए कहते है कि वे उनकी आने वाली फिल्म रईस को लेकर काफी एक्साईटेड हैं। वे अगले एपिसोड में बने रहने की प्रॉमिस के साथ शो से बाय कहते हैं।

First Published on January 22, 2017 1:07 am