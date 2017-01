बिग बॉस 10, 15 जनवरी फुल एपिसोड: गोविंदा आए बिग बॉस के शो पर घरवालो को दिया एटरटेनमेंट का डबल ट्रिपल डोज

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ के रविवार एपिसोड में आपने देखा कि शो पर सलमान के साथ गोविंदा भी आते हैं। इधर घर के अंदर मनु और मनवीर के बीच मनमुटाव हो जाता है। दरअसल लाईव वोटिंग के दौरान मनवीर, मनु की बातों से नाराज हो गए थे तभी से उन दोनों में बात नहीं हो रही थी। सेट पर सलमान और गोविंदा सेट पर पार्टनर फिल्म के किरदार में रंगे नजर आए। उन्होंने इस फिल्म के कैरेक्टर में बातें करके दर्शकों को एंटरटेन किया। यहां गोविंदा अपने स्टाईल में कंटेस्टेंट्स को खास अंदाज में डायलॉग बोलना सिखाते हैं जिसे सभी काफी एंजॉय करते हैं। सलमान घरवालों को एक टास्क देते है जिसमें उन्हे एक दूसरे को टास्क देना होता है। लोपा, मोना को रोंदु नंबर वन का टाईटल जबकि मनु, रोहन को मतलबी नंबर वन का टाईटल देते हैं। मनवीर, रोहन को बचकाना नंबर वन का टाईटल देते हैं। मोना, लोपा को जिद्दी टाईटल देती हैं। रोहन, मनु को तीली नंबर वन का टाईटल देते हैं। जबकि बानी, खुद को पकाउ नंबर वन का टाईटल देती हैं। शो पर बाद में गोविंदा के भांजे कृष्णा भी आते हैं इसके बाद वे और मामा गोविंदा मिलकर शो को काफी एंटरटेनिंग बनाते हैं। मामा, भांजे ने स्टेज पर पुराने गाने पर डांस करके स्टेज पर आग लगा दी।



गोविंदा सलमान के शो पर अपनी आने वाली फिल्म आ गया हीरो का प्रमोशन करने आए थे। इस फिल्म के गाने पर उन्होंने परफॉर्म भी किया।

सलमान के पूछने पर सोलर टास्क के बारे में बात करते हुए लोपा कहती हैं कि उन्हें रोहन से पता चला था कि बानी और नीतिभा दोनों ने मिलकर उन्हें गिराने का निर्णय किया था। शो पर बाद में कॉमेडी नाईट बचाओ के कृष्णा और सुदेश लहरी आते हैं। वे अपनी कॉमेडी से सभी का मनोरंजन करते हैं। एक अन्य टास्क में मनवीर-रोहन और मोना-बानी को कुश्ती का टास्क मिलता है। मोना और बानी की जोड़ी में बानी रेस्लिंग में जीत जाती हैं। मनवीर-रोहन की जोड़ी में मनवीर जीत जाते हैं।

बाद में घर के अंदर कॉमेडियन भारती टैरो कार्ड रीडर बन कर आती हैं। वे मोना और मनवीर और सभी घरवालों को उनके भविष्य के बारे में बताती हैं। इस दौरान मनवीर उनके गालों पर किस भी करते हैं।

First Published on January 16, 2017 1:01 am