बिग बॉस के घर में भी बानी को जिम से बेहद लगाव, देखिए वर्कआउट का वीडियो

Behind the scenes #bb10 #biggboss10 #biggboss #colorstv #colors #behindthescenes #bigboss10 #bigboss #spoilers #lopamudra #bani #manupanjabi

A video posted by bigboss 10 official fanpage

बिग बॉस 10, 12 जनवरी 2016: कॉल सेंटर टास्क में बानी ने लोपा पर किए पर्सनल कमेंट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 17, 2017 5:29 am