कौन बनेगा करोड़पति: जब इस वजह से सेट पर रो पड़े अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन लोगों को कौन बनेगा करोड़पति के सेट्स पर अपनी बातों के जरिए हंसाते और रुलाते हुए नजर आते हैं। इस रिएलिटी शो के दर्शकों को उन्होंने काफी सारी यादगार यादें दी हैं जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन हाल ही में खुद मेगास्टार सेट पर रोते हुए दिखाई दिए। जी हां आपसे सही पढ़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 11 अक्टूबर को 75 साल के होने वाले एक्टर के लिए शो के निर्माताओं ने दिल को छू लेने वाली एक वीडियो बनाई थी।

यह विडियो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज की थी जहां से अमिताभ ने स्नातक किया है। इस वीडियो में कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर्स नजर आ रहे थे। कॉलेज के बैकग्राउंड में एक्टर के बहुत सारे लाइफ साइज के पोस्टर्स लगे हुए थे। केवल इतना ही नहीं सभी ने एक्टर के लिए बर्थडे सॉन्ग गाया और उन्हें केबीसी के 13 साल के सफर में ढेर सारी स्पेशल यादें देने के लिए धन्यवाद कहा। इस मौके पर गिटारिस्ट निलाद्री कुमार ने बिग बी के लिए परफॉर्म किया। यह एपिसोड 11 अक्टूबर रात को 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

