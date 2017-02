‘नाम शबाना’ एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने कहा- असल जिदंगी में किसी को नहीं मार सकती थप्पड़

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी आने वाली फिल्म ‘नाम शबाना’ में डेयरडेविल स्टंट करती नजर आएंगी, मगर तापसी का कहना है कि वह असल जिंदगी में किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती है। तापसी ने फिल्म बेबी में भी अपनी फाइटिंग स्किल दिखाई थीं इस फिल्म में उनके साथ एक्शन ​हीरो अक्षय कुमार थे। वहीं तापसी एक फिर फिल्म ‘द गाजी अटैक’ और नाम शबाना में एक्शन और स्टंट करती दिखेंगी। तापसी ने कहा कि अब तक लोगों ने फिल्मों में एक्शन करते हुए देखा है लेकिन वा​स्तविक जीवन लड़ाई करना तो दूर वो किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती हैं।

तापसी फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म ‘रनिंग शादी’ के प्रमोशन में बिजी हैं। तापसी की यह फिल्म 17 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में तापसी निम्मी के किरदार में नजर आएंगी। रनिंग शादी में तापसी के साथ अमित साध मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के बारें में तापसी का कहना है कि यह पहली फिल्म हैं जिसमें वह अपने कम्फर्ट जोन में थी। उन्होंने इस फिल्म को इसलिए चुना की क्योंकि वह इस फिल्म के साथ खुद को स्क्रीन पर दिखा सकेंगी।

रनिंग शादी में उन्हें यह रोल निभाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस फिल्म के बारें में तापसी ने कहा कि इसमें काफी कुछ मजेदार है। रनिंग शादी को अमित रॉय ने डायरेक्ट किया है। 17 फरवरी को ही तापसी की दूसरी फिल्म द गाजी अटैक भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की कहानी भारत के पहले समुद्री युद्ध पर आ​धारित है। इस फिल्म की कहानी काफी अलग है।

द गाजी अटैक में तापसी के साथ राणा दग्गबुत्ती, के के मेनन और अतुल कुलकर्णी दिखाई देंगे। वहीं तापसी की अगली फिल्म नाम शबाना 31 मार्च को रिलीज होगी। इसके बाद तापसी वरूण धवन के साथ जुड़वा2 में दिखाई देगीं। जुड़वा2 1992 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा का रीमेक होगी।

वीडियो: ‘नाम शबाना’ में एजेंट के किरदार में नजर आएंगी तापसी पन्नू; अक्षय कुमार ने शेयर किया पोस्टर

First Published on February 15, 2017 10:57 am