हम्मा- हम्मा के कंजोजर ने कहा एआर रहमान का गाना हीरा है जिसे प्लैटिनम से बदला नहीं जा सकता

2015 में म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची ने बन्नो तेरा स्वैगर के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। बहुत कम समय में यह गाना पार्टी सॉन्ग बन गया। बॉलीवुड में अपने डेब्यू गाने के लिए सफलता बटोर रहे बागची को धर्मा प्रोडक्शन ने कपूर एंड संस का बोलना गाना कंपोज करने के लिए दिया। एक बार फिर से उनका गाना ‘बोलना’ लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। हाल ही में इस युवा संगीतकार ने मणि रत्नम की हिंदी रीमेक फिल्म ओके जानू का हम्मा हम्मा गाना कंपोज किया है। इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 20 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। जबकि इसके ओरिजनल गाने को एआसर रहमान ने कंपोज किया था वहीं रेमो फर्नांडिज ने गया था। जबकि लेटेस्ट वर्जन को जुबिन नौटियाल और तनिष्क ने गाया है और बादशाह ने रैप दी है।

गाने को ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। जब इसके बारे में तनिष्क से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पहले से ही हर तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार थे। इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बात करते हुए तनिष्क ने कहा- जब मुझे गाना ऑफर किया गया तो मुझे पता था कि क्या मिलने वाला है। 90 के संगीत को दोबारा बनाना और ऐसा कि दर्शकों को पसंद आए काफी मुश्किल काम है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि दर्शक दोनों गानों की तुलना करेंगे।

गाना जब ऑफर किया तो उनका विचार क्या था इसपर तनिष्क ने कहा- ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने बैग को पैक करके वापस कोलकाता जाना चाहता था। लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद तब मिली जब रहमान सर इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे कि मैं और बादशाह इसमें नया फ्लेवर लेकर आ जाएंगे।

तनिष्क से जब पूछा गया कि वो अपने गाने को रहमान के ओरिजनल गाने के बराबर मानते हैं तो उन्होंने कहा- रहमान सर का गाना हीरा है और आप उसे प्लैटिनम के साथ बदल नहीं सकते। पहले ऐसी खबरें थी कि ओरिजनल गाने के गायक रेमो फर्नांडिज इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने इसे फीका और नीरस गाना करार दिया था। तनिष्क ने धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया और मोहित सूरी की हाफ गर्लफ्रेंडे के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया है।

First Published on January 4, 2017 11:37 am