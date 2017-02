अनारकली ऑफ आरा का ट्रेलर हुआ रिलीज, अन्याय के खिलाफ लड़ती नजर आईं स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर स्टारर अनारकली ऑफ आरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को अविनाश दास ने डायरेक्ट किया है। कहानी बिहार के छोटे से गांव आरा की रहने वाली एक शक्तिशाली अनारकली की है जिसका किरदार स्वरा ने निभाया है। इसके पोस्टर और पहले जारी हुए टीजर से सभी को ऐसा लग रहा था कि यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने डबल मीनिंग वाले गानों के जरिए पुरुषों का मनोरंजन करती है। हालांकि ट्रेलर देखकर आपकी यह धारण गलत साबित हो जाएगी क्योंकि यह संवेदनशील विषय को छूती है। यह छोटे शहरों में होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर है और किस तरह विलेन इससे डील करता है। फिल्म में स्वरा ने बेहद खूबसूरत तरीके से अनारकली के किरदार को निभाया है। वो अपने किरदार के गुण को बनाए रखती हैं। वो एक ऐसी महिला के किरदार में हैं जिसके पास गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है और जो अपने लिए खड़ी होती है।

ट्रेलर की शुरुआत अनारकली के लाइट हार्ट मूमेंट से होती है जिसे डबल मीनिंग की दीवा के नाम से जाना जाता है। जब दीवा गाती है तो लोग हूटिंग और चीयर करते हुए दिखते हैं। लोग उससे फ्लर्ट करते हैं और फिर आता है एक जोरदार चांटा। पुलिस की उपस्थिती में एक आदमी (संजय मिश्रा का किरदार) जो अनारकली को चीयर करने के लिए स्टेज पर पहुंचता है और उसे जबर्दस्ती छूने की कोशिश करता है।

हालांकि पुलिस ऑफिसर जोकि गाने को एंज्यॉय कर रहा होता है अनारकली को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद दीवा शहर के अमीर आदमी के खिलाफ न्याय पाने के लिए खड़ी हो जाती है और अपनी आभा खो देती है। वो शक्तिशाली लोगों से मिली रिश्वत को ले लेती है और मुंह पर कहती है कि वो पीछे नहीं हटने वाली है। हर किसी को ट्रेलर देखकर अंदाजा हो जाएगा कि यह एक गायिका के न्याय की लड़ाई है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले फिल्म अनारकली ऑफ आरा के कुछ नए पोस्टर रिलीज किए गए थे। फिल्म निर्देशक करण जौहर ने खुद ये पोस्टर्स ट्विटर पर पोस्ट किए थे। अविनाश दास निर्देशित यह फिल्म 24 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म का एक टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है। पोस्टर्स पोस्ट करने के साथ करण जौहर ने लिखा- वेल डन स्वरा भास्कर लगातार धूम मचाने के लिए। तारीख 24 मार्च है दोस्तों।

First Published on February 24, 2017 9:15 am