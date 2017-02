अनारकली बनकर सामने आने वाली हैं सलमान खान की ऑन स्क्रीन बहन स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर जल्द एक नए अवतार में पर्दे पर आने वाली हैं। इस बार स्वरा अनारकली बनकर आने वाली हैं। अरे नहीं ये मुगल-ए-आजम की अनारकली नहीं बल्कि आरा की अनारकली है। जी हां स्वरा भास्कर की अगली फिल्म का नाम अनारकली ऑफ आरा है। यह एक एरॉटिक सिंगर की कहानी होगी जो बिहार के आरा की रहने वाली है। ये अनारकली अपनी ग्रुप की स्टार है और काफी कॉन्फिडेंट है। ये अनारकली किस तरह अपनी जिंदगी की कहानी आगे बढ़ाती है और जब उसका सामना इलाके के एक पावरफुल आदमी से होता है तो कैसे वह तमाम मुसीबतों का सामना कर ऊपर उठती है। स्वरा की यह फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली है।

इस फिल्म के बारे में बात करते हुए स्वरा बताती हैं, अनारकली ऑफ आरा मेरे लिए एक खास फिल्म है। ऐसा इसलिए नहीं कि यह एक टॉपिकल फिल्म है या मेरा किरदार अहम है। बल्कि इसलिए क्योंकि यह पहली फिल्म है जिसके प्री प्रोडक्शन से मैं जुड़ी हुई हूं। जब अविनाश जी ने मुझे फिल्म का आइडिया सुनाया था मैं तब ही इसे करने का फैसला कर चुकी थी। मैंने कभी किसी फिल्म के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैं इसके लिए कर रही हूं। इस दौरान मैं बीमार हुई, चोट लगी और भी कई परेशानियां हुईं लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट से अपना भरोसा नहीं खोया।

फिल्म के डायरेक्टर अविनाश दास ने कहा, जिस वक्त यूट्यूब लॉन्च हुआ था। मैंने ताराबानो फैजाबादी का एक एरॉटिक गाना सुना था। उनके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। यहीं से मुझे मेरी फिल्म का आइडिया आया था।

अनारकली ऑफ आरा की शूटिंग के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर संदीप कपूर ने बताया, मुझे हमेशा से फिल्म की कहानी पर पूरा भरोसा था। क्योंकि फिल्म का कंटेट बेहद जरूरी होता है। यही होता है जो फिल्म को कामयाब बनाता है। ऐसे में जब यह कहानी मेरे पास आई तो मुझे लगा कि इस फिल्म के लिए काफी ग्राउंड वर्क और रिसर्च की जरूरत है। इसके लिए स्वरा यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश गईं। वहां हमने वर्कशॉप कीं ताकि फिल्म के आइडिए को पूरी तरह पर्दे पर उतारने में कामयाब रहें।

First Published on February 3, 2017 11:46 am