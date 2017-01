बिग बॉस 10: सलमान खान के खिलाफ़ स्वामी ओम के बिगड़े बोल

कलर्स पर प्रसारित होने वाले टीवी रियालिटी शो ‘बिग बॉस’ सीजन 10 (bigg boss 10) से बाहर हुए स्वामी ओम ने कार्यक्रम के होस्ट सलमान खान के बारे में विवादास्पद बोल बोले हैं। उन्होंने एक समाचार-चैनल से बातचीत के दौरान सलमान को कई बार आईएसआई का एजेंट बताया। बिग बॉस के घर से निकाले जाने से नाराज स्वामी ने कहा कि वे विश्व के लोगों की सोच को बदलने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। सलमान पर उनके गुस्से का आलम यह है कि उन्होंने कहा कि सलमान जिन दो केसों में 100-100 करोड़ देकर जजों को खरीद कर बरी हुए हैं, उन्हें मैं दोबारा खुलवाऊंगा। स्वामी ओम ने यह भी दावा किया सलमान ने यह बातें उनसे स्वयं कही हैं।

चैनल से बातचीत के दौरान स्वामी ओम ने कहा कि वे दोबारा कभी भी इस शो में नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सारी दुनिया से अपील करते हुए कहा, ‘बिग बॉस को देखना बंद कर दो और लिखो कि ओमजी को शो में दोबारा लाया जाए।’ मैं वहां (बिग बॉस के सेट पर) जाऊंगा। बुलाएगा तो भी और नहीं बुलाएगा तो भी। मैं वहां एक लाख लोगों को लेकर जाऊंगा।’ ओमजी ने सलमान को धमकी भरे अंदाज में कहा कि वे (स्वामी ओम) 28 जनवरी को सलमान को मारेंगे और बिग बॉस में आग लगा देंगे। उन्होंने कहा कि बिग बॉस औऱ सलमान खान भारतीय संस्कृति को बार्बाद और खराब करने का काम कर रहे हैं।

सलमान खान के बिग बॉस का अगला सीजन होस्ट करने पर संदेह

बॉलीवुड स्टार सलमान खान चर्चित रिएलिटी शो बिग बॉस के कई सीजन्स होस्ट कर चुके हैं। हालांकि वर्तमान सीजन (सीजन-10) में वह टीआरपी के लिए प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम जैसे कंटेंस्टेंट्स को शो में लिए जाने के लिए अपना गुस्सा शो के मेकर्स पर जाहिर कर चुके हैं। जब भी सलमान के शो के अलगे सीजन में काम करने के बारे में पूछा जाता है तो आम तौर पर उनका जवाब यही होता है कि वह शो के अलगे सीजन में काम नहीं करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने इशारों-इशारों में साफ कर दिया है कि वह अब शो के अलगे सीजन में काम नहीं करेंगे। यानि फेमस टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस में अब आप शायद ही अलगे सीजन में दबंग खान को शो होस्ट करते नहीं देख पाएंगे।

First Published on January 8, 2017 1:02 am