ओम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उगली सलमान खान के खिलाफ आग, बताया गद्दार, कहा- बिग बॉस के घर में लगाऊंगा आग

स्वामी ओम को भले ही बिग बॉस से अपनी बेकार हरकतों की वजह से बाहर हो चुके हैं। लेकिन बाहर आने के बाद शो के निर्माताओं और होस्ट सलमान खान के खिलाफ बयान देने का कोई भी मौका स्वामी छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अपने नए बयान में उन्होंने सुपरस्टार को देशद्रोही करार दिया है। मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्प्रेस में ओमजी जोकि हिंदू महासभा से वास्ता रखते हैं ने कहा कि वो 27 जनवरी को सलमान खान के खिलाफ एक रैली करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी अपनी पार्टी है। स्वामी ने कहा- मैं बिग बॉस के घर को तोड़ दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा। वैसे उन्हें लोगों को चौंकाने वाले बयान देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने दंबग खान के खिलाफ कई निंदात्मक टिप्पणियां की।

खुद को भगवान कहने वाले स्वामी ने कहा था कि 30 दिसंबर 2016 को सलमान बिग बॉस के घर में उनसे मिलने के लिए आए। जब सलमान अंदर आए तो उन्होंने मुझे किंग ऑफ फुटेज का अवॉर्ड दिया। क्योंकि वो चेन स्मोकर हैं इसी वजह से उन्होंने मेरे सामने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा आप यहां सिगरेट नहीं पी सकते हैं। यह नियम के खिलाफ है। इसलिए स्मोकिंग एरिया में जाएं। इसके बाद सलमान ने मुझे स्मोकिंग रूम में बुलाया जहां कि कोई कैमरा नहीं है। वो बहुत ज्यादा नशे में धुत्त थे।

स्वामी के अनुसार सलमान ने मुझसे कहा- मेरे पास आपकी हिंदू महासभा से बड़ी सेना है। मैंने पूछा कैसे तो उन्होंने कहा हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और अबु सलेम ये सभी मेरे दोस्त हैं और मैं सलमान खान आईएसआई का एजेंट हूं। मैं उनके लिए काम करता हूं। इस आधार पर स्वामी ओम पहले भी कई दावे कर चुके हैं।स्वामी ने कहा- यह सब सुनने के बाद मैंने अपना आपा खो दिया। उसने मेरे मुंह पर सिगरेट का धुआं फेका जिसके बाद मैंने उसे जोरदार चांटा मारा। मैं पूरी तरह से इस देशद्रोही के खिलाफ हो गया।

बिग बॉस के घर में स्वामी ओम को अपनी हरकतें सुधारने के कई मौके दिए गए थे। हालांकि उनके शब्द और हरकते हमेशा नीचे गिरती गईं। किचन में सबके सामने पेशाब करने के बाद कैप्टंसी टास्क के दौरान साथी कंटेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पर उन्होंने पेशाब फेंक दी थी। जिसके बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। बाहर आने के बाद उन्होंने दावा किया था कि वो केवल पानी था पेशाब नहीं।

बिग बॉस 10, 9 जनवरी 2016: नंबर 1 बनने को लेकर बानी और लोपा में होड़, मनवीर और नितिभा में अंग्रेज़ी बोलने को लेकर झगड़ा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 11, 2017 8:45 am