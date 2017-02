स्वामी ओम ने कहा बिग बॉस में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का नतीजा है हाल में आया भूकंप

बिग बॉस के सबसे विवादित कंटेस्टेंट में से एक स्वामी ओम एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। खुद को भगवान कहने वाले बाबा का एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में आया हालिया भूकंप जिसने की पूरे उत्तर भारत को हिला दिया था, बिग बॉस में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का नतीजा है। वो आगे कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं इसलिए भूकंप सोमवार को आया। भगवान शिव ने बिग बॉस 10 में उनकी बेइज्जती करने वाले लोगों को सजा दी है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार करना जारी रखा तो नेपाल की तरह एक भयानक भूकंप आएगा।

बिग बॉस के दिनों से ही स्वामी ओम हमेशा लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। उन्हें अपने साथी कंटेस्टेंट रोहन मेहरा और बानी जे पर पेशाब फेंकने की वजह से बिग बॉस से निकाल दिया गया था। घर से बाहर आने के बाद उन्होंने सलमान खान को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अपने समर्थकों के साथ वो बिग बॉस के फिनाले में जाकर सेट को आग लगाएंगे और होस्ट ससमान की हड्डियां तोड़ देंगे। हाल ही में लाखों लोगों के सामने रेलवे स्टेशन के अंदर कपड़े बदलते हुए वो सुर्खियों में आए थे। लगता है वो लाइमलाइट में बने रहने का कोई मौका गंवाने के मूड में नहीं हैं। इसी वजह से विवादित बयान देते रहते हैं।

बता दे ंकि बिग बॉस सीजन खत्म हो गया है लेकिन स्वामी ओम अब भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। शो में बिग बॉस हाउस के अंदर रहकर वे अजीबोगरीब शर्मनाक हरकतें करके और उल्टा बोलकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। लिहाजा शो से बाहर आने के बाद उन्होंने पब्लिक प्लेस पर कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आते हैं। दरअसल, इन दिनों स्वामी ओम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में स्वामी ओम की तुलना एक भिखारी से की गई है। यह वीडियो दिल्ली रेलवे स्टेशन का है, जहां के प्लेटफॉर्म पर वे कपड़े बदलते नजर आ रहे है। यही वीडियो शो से निकाले जाने के बाद का है। स्टेशन पर उनकी ऐसी हरकत देखकर वहां मौजूद लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वेशर्म ओम खुले में ही अपना कुर्ता उतारते हैं और दूसरा पहनते हैं। इतना ही नहीं इसके बाद वे अपने बालों में और दाड़ी में कंगी भी करते हैं। स्टेशन पर स्वामी ओम को देखकर लोग उन्हें कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि भिखारी समझ रहे हैं।

First Published on February 9, 2017 11:24 am