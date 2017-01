सुयश राय और किश्वर मर्चेंट ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताए ये पांच राज जिन्हें नहीं जानते होंगे आप

एक्टर सुयश राय और किश्वर मर्चेंट की जोड़ी को फैंस सुकीश कहकर बुलाते हैं। दोनों ने पिछले महीने शादी की है। उन्होंने संगीत से लेकर शादी तक की हर सेरेमनी को अपने फैंस के साथ शेयर किया है। इसके अलावा दोनों ने ऐसा कुछ किया जो कि काफी यूनिक और फ्रेश था। दोनों ने आपसी सहमति से अपनी हर सेरेमनी को वेब सीरिज में दिखाया है। जिससे कि उनके फैंस को कपल के बारे में काफी जानकारी मिल सके। जैसे कब दोनों की पहली मुलाकात हुई और कैसे सुबह के 4 बजे सुपरस्टार सलमान खान ने उन्हें फोन करके मुबारकबाद दी। हम आपको बताते हैं इस जोड़ी के बारे में पांच मजेदार बातें जिनका खुलासा खुद सुकीश ने अपनी वेब सीरिज में किया है।

पहली बार सुबह 7 बजे तक बातचीत- दोनों एक-दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी थे। पहली बार दोनों की मुलाकात प्यार की ये एक कहानी के सेट पर हुई थी। यह बात तो सभी को पता है लेकिन किसी को यह नहीं पता कि अपनी पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक-दूसरे के नंबर ले लिए थे। इसके बाद दोनों रात से लेकर सुबह 7 बजे तक चैटिंग करते रहे। यह बात दोनों ने वेब सीरिज के पहले एपिसोड में बताई है।

प्रॉमिस रिंग देने के बाद किश्वर लगातार रोती रहीं- इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि हमेशा मजबूत दिखाई देने वाली किश्वर आधे घंटे तक रो सकती हैं। तीन साल पहले ईद पर जब सुयश ने किश्वर को प्रॉमिस रिंग दी तो मर्चेंट लगातार आधे घंटे तक रोईं।

किश्वर के दोस्तों को लगता था सुयश से ज्यादा नहीं चलेगा रिश्ता- किश्वर ने अपने दोस्तों के रिएक्शन को याद किया जब एक्ट्रेस ने उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था। किश्वर ने कहा किसी को इसपर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा- देखते हैं यह कितना लंबा चलता है। तुम हर रोज प्यार में पड़ती हो और यही चीज हमें हर बार बताती हो।

किश्वर की शादी का लहंगा प्रिंस नरुला का था गिफ्ट- सुयश और किश्वर की रिएलिटी स्टार प्रिंस नरुला से बिग बॉस सीजन 9 में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रिंस किश्वर को अपनी बहन बुलाया करते थे। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता कि नरुला ने किश्वर से वादा किया था कि वो जब भी शादी करेंगी उसे जोड़ा वह गिफ्ट करेंगे। किश्वर ने बताया- एक दिन प्रिंस ने हमें फोन करके घर बुलाया और यह खूबसूरत लहंगा गिफ्ट किया जैसा कि बिग बॉस के घर में वादा किया था।

सलमान खान ने दी मुबारकबाद- सलमान खान अपने बिजी शेड्यूल की वजह से शादी में शामिल नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने कपल को सुबह के 4 बजे शादी की मुबारकबाद दी। सुयश ने कहा कि हम बहुत लकी हैं कि हमें हमारे विशेष दिन पर सलमान खान से शुभकामनाएं मिलीं। भाईजान बिग बॉस में सुयश को उड़ता पंछी बुलाया करते थे इसीलिए उन्होंने कहा- उड़ता पंछी अब तुम पिंजरे में आ गए हो। अब तुम्हारी वाट लगेगी।

बिग बॉस 10, 12 जनवरी 2016: कॉल सेंटर टास्क में बानी ने लोपा पर किए पर्सनल कमेंट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 15, 2017 8:43 am