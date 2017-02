सुष्मिता सेन ने बताया बॉलीवुड में कब करने वाली हैं कमबैक, कहा- दर्शक कहेंगे इसे कहते हैं कमबैक

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन काफी लंबे समय से फिल्मी स्क्रिन से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार 2010 में बॉलीवुड फिल्म में देखा गया था। उनका कहना है कि फिल्मों में उनके कमबैक से दर्शक खुश हो जाएंगे। 145 All Day Cafe and Bar की लॉन्चिंग के मौके पर पहुंची सेन ने कहा- मैं इस बात को काफी लंबे समय से बोल रही हूं। मैं जब भी स्क्रिन पर वापसी करुंगी तो लोग काफी खुश होंगे। वो कहंगे इसे कहते हैं कमबैक और हमने उसे पसंद किया। इसलिए फिंगर क्रॉस हैं। उम्मीद है इस साल हम इसे करके दिखाएंगे। पूर्व मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सुष्मिता ने इस साल मिस यूनिवर्स पीजेंट को जज किया था।

अपने अनुभव को शेयर करते हुए उन्होंने कहा- यह काफी असाधारण अनुभव था। 23 साल बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं जड़ों में वापस जा रही हूं। उम्र बढ़ना कोई नई बात नहीं हैं और हर किसी को एक समय के बाद इससे गुजरना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि मेरी उम्र योग्य तरीके से बढ़े और इस प्रक्रिया को मैं एंज्यॉय करना चाहती हूं। सुष्मिता ने आखिरी बार बंगाली फिल्म निर्बाक में काम किया था।

बता दें कि ग्लोबल डिवा सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब ​जीतने के बाद भारत को कई अवसर पर गौरवांवित होने का मौका दिया। सुष्मिता की खबूसूरती देखकर यह कहना गलत नहीं होगा एज इज़ जस्ट ए नंबर। बता दें कि 23 साल पहले सुष्मिता सेन ने 1994 में फिलीपींस में ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इस बार उन्हें फिलीपींस जाने का मौका मिला तो वह काफी खुश थी। वहीं जब वह इस बार फिलीपींस पहुंची तो वहां के लोगों ने उनका बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया।

सुष्मिता सेन सबसे ज्यादा हैरान तब हुई जब वह अपने ही नाम की चार लड़कियों से मिली। सुष्मिता सेन ने जिस साल फिलीपींस में मिस युनिवर्स का खिताब जीता था, उसी साल इन चारों लड़कियों का जन्म हुआ था जिसके बाद इनके माता-पिता ने इनका नाम सुष्मिता रखा। सुष्मिता को यह जानकर भी खुशी हुई कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के इतने समय बाद भी मलीना के लोगों के दिमाग में उनकी यादें अभी भी ताजा हैं। मलीना में हुए अपने स्वागत को लेकर सुष्मिता काफी खुशी थी। सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम से फिलीपींस की कुछ तस्वीरें भी शेयर की।

First Published on February 24, 2017 10:44 am