क्रिसमस पर प्रियंका ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर किया लड़के के साथ फ्लर्ट, देखें वीडियो

भारतीय एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने इंडो-कनैडियन ऑनलाइन एक्टर-कॉमेडिएन लिली सिंह के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। How To Be A Good Wing Woman नाम के इस वीडियो प्रियंका और लिली एक बार में लड़के के साथ फ्लर्ट करती दिख रही है। क्रिसमस के मौके पर ये वीडियो बनाया गया है।

लिली ने 24 दिसंबर को ट्विटर और यूट्यूब पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में प्रियंका और लिली बार में लड़कों के बारे में बात करते हुए दिख रही हैं। तभी एक लड़का वहां आ जाता है। लिली उस लड़के को इम्प्रैस करने की कोशिश करती है। प्रियंका ने भी 25 दिसंबर को वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि लिली के साथ काम करने में बहुत मजा आया। ये पहला मौका है जब प्रियंका ने 28 साल की यूट्यूब सेलिब्रिटी लिली के साथ काम किया है। यूट्यूब पर ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। अब तक इसे करीब 3 मिलियन लोग देख चुके हैं।

First Published on December 29, 2016 6:05 am