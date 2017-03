सुपरस्टार रजनीकांत की 20 साल पुरानी फिल्म बाशा का डिजिटल वर्जन रिलीज, 1995 में आई थी ये फिल्म

करीब 20 साल बाद सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म बाशा का डिजिटल वर्जन आज यानी 3 मार्च को रिलीज हो गया है। सुरेश कृष्णा की यह क्लासिक फिल्म अब उन पुरानी फिल्मों की लिस्ट में आ गई है जिनका डिजिटल मेकओवर किया गया हैं।

साल 1995 में रिलीज हुई बाशा में रजनीकांत लीड रोल में थे। इस फिल्म का साउथ सिनेमा लवर्स के बीच खासा क्रेज था। फिल्म में जिस अंदाज में रजनीकांत ने पंचलाइन्स बोलीं थीं। लोग उनके दीवाने हो गए थे। इस फिल्म की फेमस पंचलाइन में से कुछ हैं, नान ओरु दारवा सोन्ना, नोरु दारवा सोन्ना मधिरी। यह लाइन रजनी फैन्स को काफी पसंद आई थी।

सुरेश कृष्णा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में नगमा, रघुवरण, जनकरा, विजयकुमार, सथ्यप्रिया भी अहम रोल में थे। यह मुंबई के एक डॉन की कहानी थी। जिसका किरदार रजनीकांत ने निभाया था। अब 5.1 की सराउंड साउंड के साथ इस फिल्म का डिजिटल वर्जन थिएटर्स में है।

एक तरफ जहां उनकी 20 साल पुरानी फिल्म एक बार फिर थिएटर में है। वहीं अब उनकी एक नई फिल्म का काम भी शुरू हो गया है।डायरेक्टर पा रंजीत निर्देशित फिल्म का प्री-प्रोडक्शन शुरू हो गया है और खबरों की मानें तो दिग्गज अभिनेत्री विद्या बालन इस फिल्म में रजनीकांत के साथ नजर आएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि के मेकर्स विद्या बालन से फिल्म के लिए डेट्स के सिलसिले में बात कर रहे हैं। अगर विद्या इस फिल्म में नजर आती हैं तो यह न सिर्फ उनका कॉलीवुड में डेब्यू होगा बल्कि यह पहली बार होगा जब वह रजनीकांत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी।

निर्देशक रंजीत की बात करें तो रजनीकांत के साथ यह उनकी दूसरी फिल्म होगी। इसके पहले उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म कबाली में रजनीकांत को कास्ट किया था। यह फिल्म इसलिए भी स्पेशल होगी क्योंकि इसका प्रोडक्शन रजनीकांत के दामाद धनुष करेंगे।

First Published on March 3, 2017 11:20 am