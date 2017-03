जस्टिन बीबर के साथ डांस करती हुई नजर आ सकती हैं सनी लियोनी

भारत में हॉलीवुड सिंगर ​जस्टिन बीबर के काफी फैन हैं और 10 मार्च को मुंबई में उनका कॉन्सर्ट होने वाला है। जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट के लिए काफी तैयारी भी चल रही हैं। वहीं इस कॉन्सर्ट को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए मेकर्स सनी लियोनी को इस कॉन्सर्ट में बुलाना चाहते हैं। एक ​लीडिंग के मुताबिक कॉन्सर्ट के मेकर्स इस बारें में सनी लियोनी से बात कर रहे हैं कि वह भी वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह इस कॉन्सर्ट में शामिल हों। बता दें कि यह तीनों कलाकार जस्टिन बीबर के इस कॉन्सर्ट में शामिल होंगे।

एक सूत्र के मुताबिक सनी उन सेलेब्स में से एक हैं जिनके इस कार्यक्रम में शामिल होने से शो में शामिल होने वाले लोगों को सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि सनी लियोनी सिर्फ भारत में ही फेमस नहीं है बल्कि उन्हें विदेशों में भी लोग जानते हैं। इससे पहले आयोजकों ने ​स्टूडेंड आॅफ द ईयर के स्टार्स को भी अप्रोच किया था। आयोजक इस म्यूजिक कॉन्सर्ट को भारत में सबसे सक्सेसफुल कॉन्सर्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आलिया वरुण और सिद्धार्थ यूथ को रिप्रेजेंट करेंगें।

इससे पहले व्हाइट फॉक्स इंडिया स्टेट्स के डायरेक्टर अर्जुन जैन ने बताया था कि उन्हें कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए भारत के बड़े सेलेब्स में से कुछ की कनफर्मेशन मिल गई है। हम कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड सेलेब्स के साथ-साथ क्रिकेटर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें। जस्टिन बीबर के पर्पज वर्ल्ड टूर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम होगा।

जैन ने बताया कि वह 10 मई को होने वाले इस कॉन्सर्ट में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद कर रहे हैं, यह टूर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का कद बढ़ाएगा। बीबर के फैन्स टिकट के लिए ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बुकमायशो डॉट कॉम’ पर 22 फरवरी से प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। टिकट की कीमत 4,000 रुपये से शुरू होगी।

First Published on March 2, 2017 11:54 am