सनी लियोनी ने बताया ‘लैला मैं लैला’ गाने पर परफॉर्मेंस और 4 करोड़ रुपए का सच

एक्ट्रेस सनी लियोन ने उन तमाम खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा था कि उन्हें न्यू ईयर के मौके पर रईस फिल्म के गाने लैला ओ लैला पर परफॉर्म करने का ऑफर मिला है। साथ ही इस परफॉर्मेंस के बदले उन्हें चार करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। सनी ने कहा अगर यह बात सच होती तो उन्हें बहुत खुशी होती। सनी ने शाहरुख खान की फिल्म रईस में यह गाना किया है।

सनी ने कहा, “काश यह सच होता कि मुझे मुंबई में मेरे गाने पर परफॉरमेंस देने के लिए चार करोड़ रुपये दिए जाते। काश यह सच हो लेकिन दुर्भाग्य से यह सच नहीं है।” उन्होंने कहा कि वह इस गाने पर परफॉर्मेंस देने के लिए एक्साइटेड हैं।

‘लैला मैं लैला’ साल 1980 की फिल्म ‘कुबार्नी’ का एक मशहूर गाना है। साल 1980 की गुजरात की पृष्ठभूमि पर बनी ‘रईस’ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान अहम रोल में हैं। यह उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है।

रईस फिल्म के इस गाने में सनी अपनी अदाओं से शाहरुख खान को लुभाती हुई नजर आ रही हैं। इस गाने की हाईलाइट किंग खान नहीं बल्कि सनी लियोनी हैं। इस गाने में शाहरुख खान स्टार एलिमेंट की तरह नजर आ रहे हैं। यह गाना पुराने गाने लैला ओ लैला का नया वर्जन है। इस गाने के पुराने वर्जन में जीनत अमान नजर आई थीं। यह गाना पहले से ही काफी हिट था। ऐसे में पुराने गाने की तरह दोबारा वो जादू क्रिएट करना मेकर्स के लिए एक चुनौती थी। इस गाने में सनी की मेहनत साफ नजर आ रही है। निर्माताओं ने नए गाने का मूड भी पुराने की तरह ही रखा है। इसे देसी टच देते हुए सनी लियोनी के लिए लहंगा चुना गया। हर चीज उस समय परफेक्ट नजर आती है जब शाहरुख खान अपने रईस लुक में गाने में एंट्री लेते हैं।

First Published on December 23, 2016 10:11 am