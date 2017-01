प्रमोशन ना करने की वजह से सुनील ग्रोवर से नाराज हुए कॉफी विद डी के निर्देशक

कॉफी विद डी के निर्देशक विशाल मिश्रा ने कहा कि उन्हें दुख है कि मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर ने फिल्म का प्रमोशन करने से मना कर दिया है। यह फिल्म एक ऐसे पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ इंटरव्यू फिक्स करने की कोशिश में लगा हुआ है। किस तरह वो आखिर में दाऊद के साथ इंटरव्यू करता है यही फिल्म की कहानी है। यह फिल्म साल के शुरुआत में रिलीज होने वाली थी। लेकिन इससे पीछे हटते हुए अब इस शुक्रवार 20 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी।

विशाल ने एक बयान में कहा- सुनील और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के लिए बेशक बहुत मजबूत पहलू है लेकिन यह दिल टूटने जैसा है कि वो फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम डरकर अंडरवर्ल्ड को फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही उन्हें हमारी बोलने की स्वतंत्रता को रोकने का काम कर रहे हैं।

मिश्रा और प्रोड्यूसर विनोद रहानी ने पहले कहा था कि उन्हें 14 दिसंबर 2016 से विभिन्न नंबर और स्थानों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि अंडरवर्ल्ड कह रहा है कि फिल्म में जरूरी बदलाव किए जाएं। जिससे कि दाऊद बैड लाइट में ना दिखाई दे। बदलाव के बारे में बात करते हुए मिश्रा ने कहा- रिलीज डेट पहले ही आगे बढ़ाई जा चुकी है। इस समय इन परिस्थितियों में अपने शब्दों पर खड़े रहना ही सही है क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ भी अनैतिक नहीं दिखाया है।

बता दे कि कुछ दिनों पहले सुनील ग्रोवर ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला खत लिखा था। जिसमें उनसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट की गई है। यह रिक्वेस्ट अपनी आने वाली फिल्म कॉफी विद डी के प्रमोशन को देखते हुए की गई है। जिसमें वो एक ऐसे पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं जो दाऊद का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता रहता है। खैर पत्र की शुरुआत में मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ, बॉर्डर पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना, नोटबंदी जैसा कदम उठाने से लेकर दाऊद के इंटरव्यू पर खत्म होती है।

First Published on January 19, 2017 11:03 am