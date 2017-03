एसएस राजमौली ने दिखाया बाहुबली: द कन्क्लूजन का सेट, देखें वीडियो में एक्टर्स के दिल की बात

बिना किसी शक के बाहुबली 2 बहुप्रतिक्षित फिल्मों में से एक है जिसका इंतजार दर्शकों को काफी लंबे समय से है। इस फिल्म को इतना सीक्रेट रखा गया है जैसे कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत आती हो। लेकिन अब महिष्मति ने इसके राज बताने शुरू कर दिए हैं। हाल में एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें अनुपमा चोपड़ा निर्देशक एसएस राजमौली के साथ सेट्स पर नजर आ रही हैं। उनके साथ बाहुबली और कटप्पा भी दिख रहे हैं। वीडियो हमें बाहुबली के आइकोनिक सेट पर लेकर जाती है जहां कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। प्रभाष ने बताया कि दो साल बाद वो नीरस महसूस कर रहे हैं और एक ब्रेक चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो बीच में दूसरी फिल्म करना चाहते थे और उसके बाद बाहुबली में काम लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।

बातचीत में प्रभाष ने बताया कि मैं राजमौली को पिछले 10 सालों से जानता हूं। वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बाहुबली भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस बीच मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया। मैं छोटी फिल्मों में काम करके वापिस आना चाहता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया राजमौली का फिल्म के लिए पैशन इसकी वजह रहा। उनके बिना हम सभी साथ नहीं होते। हर 10 दिन बाद वो हमें ऐसा कुछ दिखाते जो हमें एक्साइट करता। इसी वजह से हम जुड़े रहे और काम कर पाए। यह बहुत बड़ी वजह है कि हम प्रोजेक्ट पर पिछले चार साल से काम कर रहे हैं वर्ना ऐसा नहीं हो पाता। बाहुबली के अलावा उनकी अपकमिंग दो फिल्में हीरो वाली ना होकर लाइट हार्ट ड्रामा और एंटी हीरो टाइप होंगी। उन्होंने बताया कि वो नकारात्मक किरदार निभाने वाले नहीं हैं। साथ ही जो नकारात्मक हो उसे देखना पसंद नहीं करते।

जब सत्याराज यानी कटप्पा आते हैं तो यह पूछना लाजिमी हो जाता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? लेकिन एक्टर बड़े ही स्मार्ट तरीके से इसका जवाब देते हैं। उन्होंने कहा- क्योंकि मेरे निर्देशक ने ऐसा करने को कहा। मेरे किरदार को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है उससे मैं बहुत खुश हूं।

सत्याराज ने कहा कि पूरी दुनिया उनसे इस सवाल का जवाब मांग रही है। दिलचस्प बात यह है कि मैं इस सवाल से इरिटेट नहीं होता। मैं जानता था कि किरदार मशहूर होगा लेकिन यह नहीं जानता था कि पूरे देश में यह इतना पॉपुलर होगा। मुझे इसकी खुशी होती है।

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें

‘बाहुबली 2’ में ऐसे दिखेंगे राना दग्गुबाती; देखिए फर्स्ट लुक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 8, 2017 8:52 am