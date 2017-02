फिल्मस्टार नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी ने सगाई के बाद किया ब्रेकअप, मई में होने वाली थी शादी

साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी की सगाई से जुड़ी एक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो फैशन डिजाइनर श्रिया भूपल के साथ हुई अखिल की सगाई कैंसिल कर दी गई है। यह सगाई शादी होने से ऐन पहले ही तोड़ी गई है। अभी दो महीने बाद दोनों धूमधाम से इटली में शादी करने वाले थे।

श्रिया भूपल बिजनेस टाईकून जीवीके रेड्डी की पोती हैं। श्रिया और अखिर कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद साल 2016 में एक प्राइवेट सेरेमनी में दोनों की सगाई कर दी गई। अब खबर है कि अखिल और श्रिया ने खुद ही यह सगाई तोड़ी है। जबकि नागार्जुन और रेड्डी नहीं चाहते थे कि दोनों का रिश्ता टूटे। दोनों के करीबियों ने बताया कि नागार्जुन और रेड्डी ने अखिल और श्रिया का समझाने की कोशिश भी की थी। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ।

दोनों जल्द इटली के रोम में शादी करने वाले थे। इस खास मौके पर करीब 700 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनाई गई थी। अब सगाई कैंसिल होने के बाद दोनों परिवारों ने शादी में बुलाए गए लोगों अपनी टिकट कैंसिल करने को कहा। परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले हफ्ते तक सबकुछ ठीक था। इटली में शादी की तैयारियां, होटल बुकिंग, ट्रैवल बुकिंग हो चुकी थी।

एक करीबी ने बताया, बीते शनिवार यह मैसेज आउट किया गया कि मेहमानों को अपना प्रोग्राम कैंसिल करने को कहा जाए। लेकिन इसके पीछे कोई कारण नहीं दिया गया। जो लोग अपनी टिकल बुक कराने वाले थे उन्हें ऐसा ना करने को कहा गया। यहां तक कि दोनों परिवारों के लोगों ने भी अपनी टिकट कैंसिल करा ली हैं। इस शादी में कई मशहूर हस्तियों को बुलाया गया था। बता दें कि हैदराबाद की रहने वाली फैशन डिजाइनर श्रिया भूपल साउथ के फिल्म फेयर के लिए ऑफीशियल कॉस्ट्यूम डिजाइनर है।

First Published on February 22, 2017 11:30 am