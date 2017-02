हिंदी में TED टॉक शो होस्ट करेंगे शाहरुख खान

आप सभी को कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) काफी पसंद होगा। इस टीवी क्वीज शो ने भारतीय दर्शकों के दिमाग पर काफी प्रेशर डाला है जिसकी वजह से वो कई बार अच्छी खासी रकम शो से जीतकर बाहर निकलते हैं। अब जल्दी ही आपको मशहूर टेड (TED) टॉक हिंदी में देखने को मिलेगी। इसे कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान होस्ट करते हुए नजर आएंगे। इसका टाइटल है टेड टॉल्क्स इंडिया- नई सोच जो लोगों को नई सोच देगा। इसमें छोटा सा मगर शक्तिशाली 18 मिनट या उससे कम की प्रजेंटेशन दिखाई जाएगी। यह इन गर्मियों में स्टार प्लस पर प्रसारित होगा। टेड का मतलब होता है- तकनीक, मनोरंजन और डिजायन। इसकी लॉन्च डेट और पहले स्पाकर्स की जानकारी को अभी छुपाकर रखा गया है। बस इतना बताया जा रहा है कि पहले एपिसोड में महिला और पुरुष स्पीकर दिखेंगे और इसमें एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।

शाहरुख खान ने एक प्रेस कॉन्प्रेंस में कहा- मेरा मानना है कि टेड टॉल्क्स- नई सोच भारत में रहने वाले कई लोगों को प्रेरित करेगा। यह एक कॉन्सेप्ट है जिससे मैं जल्दी ही कन्केट हो गया। मेरा मानना है कि मीडिया केवल एक ऐसा वाहन है जो आज बदलाव के लिए प्रेरित कर सकता है। इसमें आसान लेकिन यूनिक आइडिया पर चर्चा और बातचीत की जाएगी।

इस सीरिज में शाहरुख खान का काम स्पीकर्स का परियच कराना और उन्हें शो शुरू होने से पहले और बाद में तक इंगेज रखना है। ठीक उसी तरह जैसे टेड मसूरी एजुकेटिड (वुडस्टॉक) के सीईओ क्रिस एंडर्सन टेड गाला वैंकूवर में करते हैं। इस सीरिज को जूलियट ब्लेक प्रोड्यूस करेंगी जिन्होंने फिल्म द हंड्रेड फुट जर्नी को भी प्रोड्यूस किया था।

बता दें कि शाहरुख खान की रईस को दर्शकों का काफी प्यार मिला है। इस साल 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह पहली फिल्म बनी। जहां एक तरफ इसकी सफलता से एक्टर काफी खुश हैं वहीं निर्माताओं ने रिलीज के बाद भी इसे लेकर लोगों के मन में उत्सुकता बनाए रखी है। जहां कुछ दिनों पहले हमें लैला मैं लैला के बिहाइन्ड द सीन देखने को मिले थे जिसमें कि किंग खान सनी लियोनी को उनके स्टेप ठीक तरह से करने में मदद कर रहे थे।

First Published on February 16, 2017 9:48 am