संगीत भी समाज के साथ बदलता है और इसमें कोई बुराई नहीं है- सोनू निगम

गायक सोनू निगम का कहना कि हर अन्य चीज की तरह संगीत भी लगातार कई बदलावों से गुजरा है और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आज के गीत 90 के दौर से अलग हैं। ‘कल हो न हो’ गीत के गायक को लगता है कि हरेक पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से कुछ सीखने का प्रयास करती है और इसके बाद संगीत को अपने ढंग से ढालती है।

संगीत के 90 के दशक की तुलना में आज आए बदलाव पर सवाल किए जाने पर सोनू ने कहा, ‘‘बेशक संगीत बदलता है। हमारा समाज बदला है, हमारा पहनावा बदला है…भाषा सहित सब कुछ बदलता है।’ उन्होंने कहा, ‘‘ हरेक पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से कुछ सीखने की कोशिश करती है और उनसे एक कदम आगे निकलने का प्रयास करती है। हमने अपने गुरूओं से सीखा और फिर उसे अपने ढंग से ढाला … संगीत निश्चित रूप से बदला है और बदलता रहेगा। ’

कल रात ‘इंडियन आइडल’ के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में 43 वर्षीय गायक ने यह बयान दिया। ‘इंडियन आइडल’ के नौंवे संस्करण में सोनू के साथ फराह खान और अनू मलिक भी जज की भूमिका में नजर आएंगे। इन तीनों ने ही 12 साल पहले शो की शुरूआत में जज की भूमिका निभाई थी। करन वाही और परितोष त्रिपाठी शो की मेजबानी करते नजर आएंगे। शो 24 दिसंबर से ‘सोनी’ चैनल पर प्रसारित होगा।

आपको बता दें कि सोनी टीवी’ पर प्रसारित होने वाले कॉमेडी सीरीयल ‘द कपिल शर्मा शो’ में 24 दिसंबर से प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आईडल के तीनों जजेज सोनू निगम, अनुमलिक, फराह खान मेहमान बन कर आएंगे। शो पर पहले फराह खान और अनुमलिक आए बाद में सोनू निगम ने शो पर एंट्री की। सोनू निगम ने अपने टैलेंट का जलवा यहां भी बिखेरा। उन्होंने ‘सूरज हुआ मद्धम’ गाने को मेल और फीमेल वॉयस में एक साथ गाया जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। फराह औऱ सोनू ने शो के बारे में बताते हुए कहा कि हमने इस शो पर पूरे हिंदुस्तान से टैलेंट ढ़ूंढ़ कर निकाला है और वे उन तीनों की काफी तारीफ कर रहे हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 11:50 am