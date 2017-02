सोनम कपूर की ये दिली ख्वाहिश होने वाली है पूरी, इस सुपरस्टार के साथ करेंगी काम

ऐसा लगता है बहुत जल्द ही सोनम कपूर की एक दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। दरअसल, वो कई बार शाहरुख खान के साथ काम करने की अपनी इच्छा का इजहार कर चुकी हैं। ऐसे में लगता है कि उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है। जी हां, आनंद एल राय की फिल्म में उन्हें किंग खान के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। इस फिल्म में शाहरुख का किरदार बौने शख्स का होगा। हाल ही में एक्ट्रेस ने यह कहते हुए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा कर थी कि जब सुपरस्टार चाहेंगे वो तभी उनके साथ काम कर सकती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को शाहरुख खान के साथ बॉन्डिंग करते हुए देखा गया है। रईस की तारीफ करते हुए सोनम ने लिखा था कि वो पूरी रात सो नहीं पाई हैं और दोनों को जल्द ही मिलना पड़ेगा। इससे उन अफवाहों को बल मिल गया कि दोनों साथ में किसी फिल्म में नजर आ सकते हैं। अब खबरें हैं कि सोनम आनंद एल राय की फिल्म में लीड एक्ट्रेस बन सकती हैं, जिसमें शाहरुख खान को बौने का किरदार निभाना है। रांझणा फिल्म के बाद कपूर आनंद की पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई हैं। ऐसा लगता है कि कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ते हुए सोनम कपूर ने बाजी मार ली है।

बता दें कि अभिनेत्री सोनम कपूर इन दिनों थोड़ी सी अपसेट हैं। उनके अपसेट होने का कारण है इतनी मेहनत करने बावजूद भी उन्हें अवॉर्ड न मिल पाना। 2016 में सोनम कपूर रियल स्टोरी नीरजा भनोट का किरदार निभाया था। इस फिल्म में सोनम ने काफी मेहनत की। बड़ी बात ये भी है कि फिल्म दर्शकों को काफी पसंद भी आई। लेकिन सोनम कपूर के इस फिल्म के लिए अवॉर्ड से नहीं नवाजा गया। जबकि उड़ता पंजाब के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया गया।

आलिया को अवॉर्ड मिलने के बाद जब सोनम कपूर से यह सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें अवॉर्ड क्यों नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि उन्हें अवार्ड नहीं मिला तो शायद उन्हें यही सही लगा होगा। सोनम ने कहा कि अवार्ड जरुरी नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि इससे कलाकारों को खुशी मिलती है।

First Published on February 3, 2017 9:09 am