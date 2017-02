रिया और सोनम कपूर ऑस्ट्रिया में इस तरह मना रही हैं छुट्टियां, देखिए तस्वीरें

सोनम कपूर अपनी बहन रिया कपूर के साथ ऑस्ट्रिया के सल्जबर्ग में छुटिट्यां मना रही हैं। दोनों पूरे शहर में घूमते हुए सभी को छुट्टियों पर जाने का इशारा कर रही हैं। रिया ने कल शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की थीं। जिसमें वो नीरजा एक्ट्रेस के साथ दिख रही हैं। फोटो को शेयर करते हुए रिया ने लिखा- Off duty style #wishyouwerehere. फोटो में दोनों एक शानदार पिक्चर वाले बैकग्राउंड में पोज देते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में रिया ने सोनम के शॉपिंग बैग पकड़े हुए फोटो शेयर की है जिसे कैप्शन दिया है- Retail therapy with my main. वहीं सोनम ने भी अपने अकाउंट से दो फोटोज शेयर की हैं। जिसमें ऑस्ट्रिया का शानदार नजारा दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो सोनम की अगली फिल्म वीरे दी वेडिंग है। जिसमें वो करीना कपूर खान, स्वरा भास्कर और शिखा तल्सानिया के साथ नजर आएंगी।

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने प्रेम रतन धन पायो की अपनी को-स्टार स्वरा भास्कर की आने वाली फिल्‍म ‘अनारकली ऑफ आरा’ का टीजर रिलीज किया। टीजर को रिलीज किए जाने से पहले ही सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर स्वरा की काफी तारीफ की। सोनम ने कहा- स्‍वरा एक अच्छी दोस्त और ऐसी इंसान है जिसका बतौर एक्टर मैं बहुत सम्मान करती हूं। जब मैंने ‘अनारकली ऑफ आरा’ का टीजर देखा तो मैं बहुत उत्साहित थी और मुझे उन्हें और फिल्म को अपना समर्थन देकर खुशी होगी।

Off duty style ✌️ #wishyouwerehere A photo posted by Rhea Kapoor (@rheakapoor) on Feb 11, 2017 at 9:28am PST

Retail therapy with my main. A photo posted by Rhea Kapoor (@rheakapoor) on Feb 11, 2017 at 8:57am PST

मालूम हो कि स्‍वरा की यह फिल्म सोनम कपूर पहले ही देख चुकी हैं। सोनम कपूर ने शनिवार को पहले अपने इंस्‍टाग्राम पर स्वरा की फिल्म का पोस्टर पोस्ट किया और बाद में फिल्म का टीजर भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया।

Currently A photo posted by sonamkapoor (@sonamkapoor) on Feb 9, 2017 at 7:41am PST

A photo posted by sonamkapoor (@sonamkapoor) on Feb 9, 2017 at 7:42am PST

स्‍वरा भास्‍कर की फिल्म का एक फोटो शेयर करते हुए सोनम ने लिखा- मैंने यह फिल्‍म देख ली है (जाहिर है, यह मैं ही सबसे पहले देखने वाली थी) और स्‍वरा को इस फिल्‍म में देखकर मैं काफी उत्‍साहित और हैरान हूं। महिला सशक्तिकरण को अपने सबसे मजेदार और दिल को छू लेने वाले अंदाज में देखना है तो इस फिल्‍म का टीजर आज दोपहर 3 बजे देखिए।

First Published on February 12, 2017 10:22 am