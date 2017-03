सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इत्तेफाक का होगा अलग क्लाइमैक्स?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी अपकमिंग फिल्म इत्तेफाक की शूटिंग शुरू कर दी है। यह 1969 में आई फिल्म का रीमेक है जिसमें राजेश खन्ना और नंदा नजर आए थे। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं बीआर चोपड़ा के पोते अभय चोपड़ा इसे डायरेक्ट करेंगे। यह ओरिजनल फिल्म की कॉपी नहीं होगा। यह उस समय के लीड एक्टर्स के लिए एक नया रास्ता बनाने वाली फिल्म साबित हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण और अभय क्रिएटिव लीबर्टी का फायदा उठाते हुए फिल्म के क्लाइमैक्स में ट्विस्ट लाएंगे और उसे बदल देंगे ताकि इसमें सस्पेंस बरकरार रहे। 1969 वाली फिल्म के आखिर में यह पता चलता है कि नंदा ने अपने पति की हत्या की थी। वहीं इस समय की खबरों पर विश्वास किया जाए तो सोनाक्षी नंदा का किरदार निभा रही हैं और उन्हें अपराधी के तौर पर दिखाया नहीं जाएगा। इसके बजाए निर्माता फिल्म की कहानी में नया ट्विस्ट जोड़ने वाले हैं।

कहानी के अलावा निर्माता फिल्म में गाने भी डालेंगें। ऐसा कुछ जो ओरिजनल फिल्म का हिस्सा नहीं था। यह पहली बार है जब सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा साथ में काम करते हुए दिखेंगे। बता दें कि सिद्धार्थ शनिवार को मुंबई के एक स्टूडियो में पहुंचे और रात को काम की शुरुआत की। काम की शुरुआत जर्मन सिनेमेटोग्राफर माइकल लूका के शूट से हुई। सिद्धार्थ को कई सारे लुक टेस्ट भी देने पड़े। फिल्म की शूटिंग रविवार को शुरू कर दी गई।

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस ने राज और डीके की फिल्म रीलोड की शूटिंग भी पूरी कर ली है। इस खबर को सोशल मीडिया पर आधिकारिक रूप से बताते हुए वे काफी एक्साइटेड लगे। उन्होंने रैपअप पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं। शूट के बाद की तस्वीरें पोस्ट करते हुए जैकलीन ने लिखा- हम रीलोड 24 अगस्त के लिए अपने रास्ते पर हैं। उन्होंने फिल्म निर्देशक डीके के साथ भी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं।

उन्होंने लिखा- आपको नहीं लगता है कि मैं आपके बारे में भूल गई डीके। आपके बाल कहां चले गए? उन्होंने पार्टी के इंस्टाग्राम की स्निपेट भी पोस्ट की जिसमें सिद्धार्थ और डीके के अलावा पूरी टीम नजर आ रही है।

First Published on March 2, 2017 10:58 am