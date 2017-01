सोहराब मोदी: जिनकी एक ना से मुगले-आजम से बाहर होने से बच गए थे के आसिफ, अशोक महान पर फिल्म बनाने की ख्वाहिश रह गई अधूरी

बहुत कम लोग जानते हैं कि झांसी की रानी, मिर्जा गालिब, यहूदी और सिकंदर जैसी ऐतिहासिक फिल्मों के लिए याद किए जाने वाले सोहराब मोदी की एक “ना” का हिन्दी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक फिल्मों में शुमार की जाने वाली फिल्म मुगल-ए-आजम के निर्माण में अहम भूमिका रही थी। भारतीय फिल्मों के इतिहास में ऐतिहासिक फिल्मों बनाने और ऐतिहासिक किरदार निभाने के लिए मशहूर सोहराब मोदी का 28 जनवरी 1984 में देहांत हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पर हम आपको बताते हैं किस तरह उन्होंने मुगल-ए-आजम के निर्देशक के आसिफ को फिल्म से निकाले जाने से बचाया था।

दो नवंबर 1897 को मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्मे सोहराब किशोरवस्था से ही थिएटर और पारसी रंगमंच से जुड़ गए थे। 1935 में “खून का खून” फिल्म से सोहराब ने निर्देशन की शुरुआत की थी। बहुत जल्द वो एक सफल निर्देश के रूप में स्थापित हो गये। 1946 से ही के आसिफ मुगले-ए-आजम बनाना चाहते थे। लम्बी जद्दोजहद के बाद जब 1950 में के आसिफ ने मुगल-ए-आजम की शूटिंग शुरू की तो उससे पहले उन्होंने केवल एक फिल्म (फूल) का निर्देशन किया था। वहीं सोहराब 1950 तक एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे।

के आसिफ मुगले-ए-आजम को भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे शानदार फिल्म बनाना चाहते थे। वो इस फिल्म के निर्माण में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे। मुगले-ए-आजम के आसिफ के लिए केवल फिल्म नहीं एक जुनून थी। फिल्म से जुड़ी उनकी फर्राखदिली की कई कहानियां चर्चित हैं। के आसिफ के “परफेक्शनिस्ट” रवैये के कारण फिल्म का निर्माण खिंचता जा रहा था। साथ ही साथ इसमें लगने वाली लागत भी बढ़ती जा रही थी। फिल्म के लगातर बढ़ती लागत से इसके निर्माता शापूरजी पालनजी मिस्त्री का धैर्य जवाब दे गया। उन्होने तय किया कि वो के आसिफ की जगह किसी और निर्देशक बाकी फिल्म पूरी करने के लिए रखेंगे।

दो गुंडे फिल्म के सेट पर सोहराब मोदी। (Express archive photo) दो गुंडे फिल्म के सेट पर सोहराब मोदी। (Express archive photo)

रेडियो कार्यक्रम “यादों का सफर” में अन्नू कपूर ने बताया, ” शापूरजी ने तय किया कि फिल्म का निर्देशन किसी और से कराएंगे। उन्होंने सोहराब मोदी का नाम चुना। दोनों के बीच कई मीटिंग हुई। आखिर बात पक्की हो गयी। सोहराब मोदी मुगल-ए-आजम का सेट देखने गए। लौटते समय उनकी गाड़ी खराब हो गयी तो शापूरजी ने अपने ड्राइवर को उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा।” और इस छोटे से सफर में इतिहास का एक यादगार पन्ना लिखा गया।

अभिनेता दिलीप कुमार (दाएं) के साथ सोहराब मोदी। (Express archive photo) अभिनेता दिलीप कुमार (दाएं) के साथ सोहराब मोदी। (Express archive photo)

शापूर जी का ड्राइवर रास्ते में सोहराब मोदी से कहने लगा कि “साहब, आसिफ मियां भी अजीब आदमी है। यहां शूटिंग पर अनारकली के लिए हीरे-मोती की जिद करता है लेकिन खुद उसके पास केवल दो जोड़ी कुर्ता-पाजामा है। यहां दिन में हीरे-पन्नों की बात करता है, जम्हूरत की बात करता है, लेकिन खुद एक छोटे से घर में रहता है। सोता भी चटाई पर है। इतना ही नहीं जब तनख्वाह आती है तो दोस्तों और स्टूडियो के मजदूरों में बांट देता है। साहब, ये के आसिफ बड़ा भला आदमी है।”

सोहराब मोदी, उनकी पत्नी मेहताब और बेटा। (Express archive photo) सोहराब मोदी, उनकी पत्नी मेहताब और बेटा। (Express archive photo)

गाड़ी में ड्राइवर की बात का सोहराब ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसकी बात उनके दिल में घर कर गई। वो खामोशी से के आसिफ के बारे में सोचते रहे। घर पहुंचने तक सोहराब मोदी अपना मन बना चुके थे। घर पहुंचकर उन्होंने शापूरजी को फोन लगाया और मुगल-ए-आजम का निर्देशन करने से इनकार कर दिया। अन्नू कपूर के अनुसार सोहराब मोदी ने शपूरजी को ये सलाह भी दी कि अगर आप अपनी फिल्म का भला चाहते हैं तो किसी और को इस फिल्म का निर्देशन मत दीजिएगा। ये फिल्म सिर्फ के आसिफ के लिए ही है। और इस तरह के आसिफ के हाथ से मुगले-ए-आजम फिसलने से बच गई। उसके बाद जो हुआ इतिहास ही है। करीब एक दशक बाद जब 1960 में मुगले-ए-आजम रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।

सोहराब मोदी और अभिनेता प्राण। (Express archive photo) सोहराब मोदी और अभिनेता प्राण। (Express archive photo)

चलते-चलते सोहराब मोदी की पुण्यतिथि पर हम आपको बताते चलेंगे कि ऐतिहासिक चरित्रों और फिल्मों के लिए अमर सोहराब मोदी को एक ऐतिहासिक चरित्र पर फिल्म न बनाने का ताउम्र मलाल रहा। उनकी बीवी मेहताब ने एक इंटरव्यू में बताया था, “उन्हें अशोक द ग्रेट फिल्म न बना पाने का हमेशा मलाल रहा। उन्होंने फिल्म की पूरी योजना विस्तार से बना ली थी। लेकिन उनके करीबियों ने उनकी पॉवर ऑफ एटॉर्नी का दुरुपयोग करके उनकी सारी दौलत हड़प ली और वो अपना सपना न पूरा कर सके।”

वीडियो: रईस vs काबिल: सेलेब्स ने शाहरुख के मुकाबले ऋतिक की फिल्म को किया पसंद

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 6:49 am