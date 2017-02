हुमा कुरैशी से अफेयर की खबरों पर सौहेल खान ने तोड़ी चुप्पी

एक्टर सौहेल खान और हुमा कुरैशी के अफेयर की खबरें मीडिया में इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। खबर है कि सौहेल की शादी भी इस लिंक अप से खतरे में बताई जा रही है। हालांकि सौहेल ने इन खबरों के आधारहीन बताया है। इक इंटरव्यू में सौहेल खान ने कहा है कि, “जब भी इस तरह की कोई बात सामने आती है। मैं सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया देता हूं। लेकिन किसी ऐसे के साथ लिंक अप की खबर आने जो आपको आपके भाई के तौर पर मानती हैं। ये कुछ ज्यादा है। मैं ऐसा मानता हूं। मैं हमेशा इन सब चीजों पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देता हूं।

वहीं हुमा ने इस मुद्दे पर बोला कि , ” मैं इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। मेरा परिवार जानता है सच क्या है। ये सब मुझे ज्यादा परेशान नहीं करता। मुझे हमेशा लगता है कि आपका आपके फैंस के साथ रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जब ये अफवाहे खबरें में आ रही थी तभी हुमा ने ट्विटर पर इस खबर को बकवास बताया था। हालांकि सौहेल ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। एक अखबार से बात करते हुए सौहेल ने कहा कि , ” अगर ये अफवाह और मेरा परिवार इस बारे में जानता है कि ये सच नहीं है तो ये कैसे प्रभाव डाल सकता है।” हुमा की इस हफ्ते अक्षय कुमार के साथ जॉली एलएलबी 2 रिलीज हुई है। जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। साथ ही जल्द ही हुमा वायसराय हाउस में भी नजर आएंगी। वायसराय हाउस हुमा की पहली इंटरनेशनल लेवल की फिल्म मानी जा रही है।

First Published on February 12, 2017 5:51 am