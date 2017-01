सोहेल खान ने कहा- ओ ओ जाने जाना में सलमान खान के शर्ट उतारने से बच्चों को मिली दूध पीने की प्रेरणा

सोहेल खान को लगता है कि सलमान खान का मशहूर गाने ओ ओ जाने जाना में किया गया शर्टलेस एक्ट कई बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। प्यार किया तो डरना क्या के इस गाने ने बच्चों को दूध पीने के लिए प्रेरित किया ताकि वो सलमान की तरह बॉडी बना सकें। लिव फिट के लॉन्च इवेंट में बात करते हुए सोहेल ने कहा- जब हमने ओ ओ जाने जाना किया, तब बहुत से लोगों ने बताया कि सलमान के शर्ट उतारने की वजह से गाना काफी मशहूर हुआ। रिएलिटी में बहुत से बच्चों ने इस गाने के बाद दूध पीना शुरु कर दिया। बहुत सी मां अपने बच्चों से कहती थी कि अगर सलमान की तरह बॉडी चाहिए तो दूध पियो।

सोहेल खान के लिए अपनी बॉडी दिखाना कोई गलत चीज नहीं है। एक्टर प्रोड्यूसर खुद एक फिटनेस फ्रीक हैं। उन्हें लगता है कि अपनी बॉडी दिखाने से दुनिया के उन लोगों को प्रेरित किया जा सकता है कि बॉडी दिखाने वाले लोगों की असल जिंदगी में हेल्दी हैबिट होती हैं।

आज जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस अपनी बॉडी दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि यह सकारात्मक पहलू है जिसे बच्चे फॉलो करते हैं। आप गलत आदतों से एक अच्छी बॉडी नहीं बना सकते हैं। आपके पास अच्छी हेल्दी आदतें होंगी तभी जाकर एक अच्छी बॉडी बनेगी। जब संजय दत्त, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, दीपिका पादुकोण और शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस दिखाते हैं तो बहुत से लोग इसे सेक्स अपील के तौर पर लेते हैं। यह उनकी सेक्स अपील नहीं हैं। आपको उन्हें दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। वो खुद को इसलिए दिखाते हैं ताकि बच्चे उन्हें फॉलो कर सकें। आप उस तरह की बॉडी गलत आदतों की वजह से हासिल नहीं कर सकते।

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो बड़े भाई सलमान खान के साथ सोहेल फिल्म ट्यूबलाइट में काम कर रहे हैं। जब उनसे सेट्स पर सलमान और शाहरुख के ग्रैंड रीयूनियन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- बहुत अच्छा।

First Published on January 22, 2017 8:28 am