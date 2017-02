सोहेल खान ने बताया पापा सलीम खान चाहते थे सलमान खान देश के लिए खेलें क्रिकेट

एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान ने बताया कि उनके पिता सलीम खान चाहते थे कि उनका एक बेटा क्रिकेटर बने। उन्होंने कहा- अब्बा चाहते थे कि उनका एक बेटा प्रोफेशनल क्रिकेटर बने। वो हमारे साथ खार के जिमखाना जाया करते थे। दुर्भाग्य से हम प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल पाए लेकिन इस खेल के प्रति हमें विशेष लगाव है। सोहेल ने ये बातें सोमवार को टोनी प्रीमियर लीग के अपकमिंक क्रिकेट सीजन के लॉन्च पर कहीं। इससे पहले एक इवेंट में सुपरस्टार और सोहेल के बड़े भाई सलमान खान ने कहा था कि उनके पिता उन्हें देश के लिए क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते थे। बजरंगी भाईजान ने कहा कि वो ठीकठाक क्रिकेट खेला करते थे लेकिन जिस दिन उनके पिता खेल देखने के लिए आते थे तो वो जानबूझकर बेकार परफॉर्मेंस दिया करते थे।

जब सोहेल से पूछा गया कि क्या वो किसी क्रिकेटर पर बायोपिक बनाना चाहते हैं। इसपर उन्होंने कहा हर युग ने हमें एक लिविंग लेजेंड दिया है। डॉन ब्रैजमैन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और अब विराट कोहली। इन सभी के पास बहुत अच्छी कहानियां हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इनका किरदार निभा पाउंगा या नहीं लेकिन हां इनमें से किसी पर बनने वाली फिल्म को डायरेक्ट या प्रोड्यूस करना जरूर चाहूंगा। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो सोहेल खान की अपकमिंग फिल्म भाई सलमान खान के साथ ट्यूबलाइट होगी। जिसमें शाहरुख खान का कैमियो है। यह एक भारतीय जवान की कहानी है जिसे चीन की एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया है।

बता दें कि बॉलीवुड के दंबग सलमान खान की फिल्म टाइगर अभी जिंदा है की शूटिंग मार्च में शुरू हो जाएगी। इस फिल्म के साथ सलमान खान और कैटरीना कैफ पांच साल बाद पर्दे पर दिखाई देंगे। इससे पहले ​दोनों कलाकार एक था टाइगर में एक साथ काम कर चुके हैं। एक था टाइगर साल 2012 में आई थी और टाइगर अभी जिंदा है उसी फिल्म का सीक्वल है।

बताया जा रहा है कि सलमान खान अपनी ​आने वाली ​फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग में बिजी हैं। वह जैसे इस फिल्म की शूटिंग खत्म करेंगे उसके बाद वह मार्च मिड में टाइगर अभी जिंदा है की शूटिंग शुरू कर देंगे। टाइगर अभी जिंदा है शूटिंग आस्ट्रेलिया में की जाएगी। एक था टाइगर को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। टाइगर अभी जिंदा है को अली जफर डारेक्ट करेंगे।

First Published on February 1, 2017 9:12 am