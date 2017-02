उर्वशी-उर्वशी गाने के फेमिनिस्ट रीमिक्स में काम करने वाली आर्टिस्ट को बताया व्हेल, NGO ने फेसबुक पर दिया जवाब

ए.आर.रहमान का आईकॉनिक गाना उर्वशी-उर्वशी एक बार फिर से सुर्खियों में है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस गाने को किसी फिल्म में दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो बता दें कि ऐसा नहीं हो रहा है। बल्कि एक ब्रेकथ्रू इंडिया नाम की एक एनजीओ ने पितृसत्तात्मक सोच को आड़े हाथों लेते हुए इस गाने को एक नए रूप में पेश किया है। यह गाना फेसबुक पर शेयर किया गया था। यह गाना 23 फरवरी को शेयर किया गया था और अब तक इसे 1.7 मिलियन लोग देख चुके हैं। इस गाने की पॉप्युलैरिटी बढ़ने के साथ-साथ इसमें काम करने वाले आर्टिस्ट की मुसीबत भी बढ़ रही है। इन्हें ऑनलाइन बुरा भला कहा जा रहा है। आर्टिस्ट्स का एनजओ से कहना है कि वह इन हेट मैसेज के लिए एक स्टेटमेंट जारी करें।

एनजीओ का कहना है कि इस वीडियो का मकसद केवल जेंडर इक्वैलिटी और महिलाओं की आजादी का जश्न मनाना था। लेकिन इस वीडियो को इंटरनेट पर ट्रॉल करने वाले इसका असली मैसेज नहीं समझ रहे हैं और वीडियो में काम करने वाले आर्टिस्ट पर कमेंट कर रहे हैं।

यूट्यूब पर एक यूजर ने लिखा, मैं नहीं जानता कि वह कांच की छत तोड़ सकती है नहीं लेकिन अगर यह इसी तरह नाचती रही तो छत जरूर तोड़ देगी।

इस कमेंट के 45 मिनट बाद ब्रेकथ्रू इंडिया ने अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट शेयर की। इसमें लिखा, हम केवल महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश की थी। यह वीडियो वायरल हो गया। कई न्यूज साइट्स ने इसे कवर किया। हम इसके लिए उनका शुक्रिया करना चाहेंगे। लेकिन वीकएंड पर हमारी टीम मेंबर्स को सोशल मीडिया पर टार्गेट किया गया। उन्हें असुरक्षित महसूस करवाया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो भी हमें बताएं। लेकिन किसी को व्हेल कहना गाली देने के बराबर है। यह एक हमला है। हम उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने हमें पसंद किया और सपोर्ट किया।

एंटरटेनमेंट की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए क्लिक करें-

वीडियो : अमिताभ बच्चन ने वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ चैरिटी के लिए किया रैंप वॉक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 28, 2017 11:29 am