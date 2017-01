ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल में आपने पकड़ीं ये 6 गलतियां ?, सोशल मीडिया पर उड़ रहा है मजाक

बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म के हीरो का एक खास रोल होता है। विलेन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो लेकिन जब हीरो से भिड़ने की बात आती है तो वह पस्त हो ही जाता है। हीरो को तकतवर दिखाने के चक्कर में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसी चक्कर में कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिन्हें हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाल ही में रिलीज हुई ऋतिक रोशन की काबिल का भी यह हाल है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है जो देख नहीं सकता। ऐसे रोल में ऋतिक ने कई ऐसे काम किए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। इसके साथ ही कई चीजें का लॉजिक समझना भी मुश्किल हो जाता है।

काबिल में ऋतिक की कुछ चीजें और हरकतें ऐसी थीं जो सोशल मीडिया यूजर्स के गले नहीं उतरीं। अब इन्हीं चीजों का सोशल मीडिया पर काफी मजाक भी बन रहा है। इंस्टाग्राम पर troll.srk.haters नाम से एक पेज है। इस पेज पर ऋतिक की फिल्म की काफी मजाक बनाई जा रही है। जब खुद ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस फिल्म में ये सब चीजें समझ से बाहर हैं।

पहली तस्वीर में ऋतिक के हाथ में एक मोमबत्ती दिखाई दे रही है। अब जब रोहन फिल्म में देख नहीं सकता तो वह मोमबत्ती का क्या करेगा। इस लिहाज से यह सीन बिल्कुल समझ से बाहर था। इस कोलाज की अगली तस्वीर में ऋतिक अपनी पत्नी को बिल्डिंग के बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कि उनकी पत्नी देख नहीं सकती। वहीं ऋतिक के हाथ में एक घड़ी बंधी है। वह देख नहीं सकते ऐसे में उनके हाथ में नॉर्मल घड़ी का क्या काम। उनकी फाइटिंग स्किल्स काफी सधे हुए दिखाए गए। वहीं उन्हें आप टैंगो करते हुए देख सकते हैं। यह डांस परफॉर्मेंस भी ऋतिक ने एकदम प्रोफेशनल्स की तरह की थी।

First Published on January 28, 2017 11:59 am