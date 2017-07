अमरनाथ आतंकी हमला: बहादुरी दिखाने वाले बस ड्राइवर सलीम को 5 लाख रुपए देंगे सोनू निगम

अमरनाथ हमले में अपनी बहादुरी और सूजबूझ से तमाम लोगों की जान बचाने वाले बस ड्राइवर सलीम शेख को मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम 5 लाख रुपए देंगे। सोनू निगम ने सलीम की बहादुरी और उनके जज्बे से प्रभावित होकर उन्हें यह रकम देने का फैसला किया है। मीडिया से बातचीत में सोनू ने कहा कि इस तरह का काम करने वाले लोगों को सरकार बहादुरी के तमगे तो देती है लेकिन उन्हें लगता है कि इन लोगों को आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि सोनू इससे पहले भी आगे आकर लोगों की आर्थिक रूप से मदद करते रहे हैं।

मालूम हो कि जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार शाम को अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर किए गए हमले में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य घायल हो गए। जिस वक्त आतंकवादियों ने बस पर हमला किया तब बस का एक पहिया पंचर हो गया था, लेकिन बावजूद इसके सलीम और बस के मालिक हर्ष ने हिम्मत दिखाई और बिना रोके बस चलाना जारी रखा। यदि सलीम ने बस रोक दी होती तो यह संख्या काफी ज्यादा हो सकती थी।

अमरनाथ आतंकी हमले में दुर्घटनाग्रस्त बस का ड्राइवर सलीम शेख।

सलीम की इस बहादुरी के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने उन्हें 3 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा भी की थी। वहीं इस आतंकी हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने बताया था कि अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हुए हमले को लश्कर ए तयैबा ने अंजाम दिया जिसका मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी अबू इस्माइल था। बस ड्राइवर सलीम अमरनाथ यात्रियों की जान बचाकर देश के हीरो बन गए हैं। सलीम की इस बहादुरी पर न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे देश को गर्व है। इसी बीच सलीम और उनके परिजनों ने कहा है कि वह अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं को हमेशा लेकर जाते रहेंगे।

First Published on July 14, 2017 11:27 am