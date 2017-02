गायक मीका सिंह को मारपीट मामले में ​मिली राहत, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुलह करने की अनुमति

गायक ​मीका सिंह को मारपीट के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट से मीका को इस मामले में सुलह करने की अनुमति मिल गई है। मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट सुजीत सौरभ ने मीका सिंह को सुलह करने की अनुमति दी। सिंगर मीका सिंह पर आरोप लगा था कि साल 2015 में इंद्रपूरी इलाके में म्यूज़िकल कान्सर्ट के दौरान एक आदमी को थप्पड़ मार दिया था। जिसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों ने कहा कि इस मामले को मामले को आगे तक जारी नहीं रखना चाहते जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से मामले को निपटाने की अनुमति दी।

हाल ही में मीका सिंह अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ-ग्रहण से पहले वाशिंगटन में हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जिसको लेकर मीका ने बताया कि वो इस प्रतिष्ठित रात्रिभोज का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस किया। मीका ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के साथ एक फोटो भी शेयर की थी। साथ ही मीका ने मेहमान नवाजी के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान मीका ने बॉलीवुड के कई हिट नंबर्स सुनाए थे।

मीका ने अपने करियर की शुरूआत सावन में लग गई आग गाने से की थी। मीका ने शुरूआत में पंजाबी गाए लेकिन बाद में उन्होंने बॉलीवुड में भी कई गानों में अपनी आवाज दी। मीका द्वारा गाए ऐसे कई गाने हैं जो बेहद हिट हुए और उनकी वज​ह से मीका को प्रसिद्ध मिली।

इसके अलावा उनके बहुत से हिट गाने हैं। मौजा ही मौजा, ढिंका चिका, पुंगी बजाके, सुबह होने न दे, मीका द्वारा गाए गाने लोगों को काफी पसंद आए थे। फिलहाल उन्होंने सुलतान में लगे 440 वोल्ट गाना गाया जो कॉफी पॉपुलर हुआ।

वीडियो: वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ का टीजर हुआ रिलीज

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 1, 2017 11:24 am