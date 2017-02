प्रियंका चोपड़ा के फैन हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा, साथ में करना चाहते हैं फिल्म

प्रियंका चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा को अभी तक किसी फिल्म में एक साथ काम करते नहीं देखा गया है। मगर हाल ही में एक ज्वैलरी ऐड के दौरान दोनों की अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। इस ऐड को देखने के बाद ऐसी उम्मीद की जाने लगी है कि दोनों को जल्द ही किसी फिल्म में एक साथ दिखाई दें। वहीं इस हॉलीवुड स्टार के साथ काम करने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि उन्हें प्रियंका के साथ काम करके काफी मजा आया। उन्होंने बताया कि पहले एक घंटे में ही अच्छे से शूट कर लिया था। सिद्धार्थ ने कहा कि वह अपने काम को बहुत ही बढ़िया ढंग से करती हैं। ऐड की शूट के दौरान उन्होंने त प्रियंका से बहुत सी बातें की।

सिद्धार्थ ने बताया कि पंजाबी कल्चर से लेकर बरेली में बिताए गए समय के बारें में भी बातचीत की। इसके अलावा प्रियंका ने यूएस के एक्सपीरेंस को भी शेयर किया। हमारा ऐड आउट हो चुका है लोगों को वह पसंद भी आ रहा है वहीं सिद्धार्थ ने कहा कि वह आशा के करते हैं वे और ​प्रियंका जल्द ही किसी फिल्म एक साथ दिखाई दें। सिद्धार्थ ने कहा यह दर्शकों के ​लिए भी काफी एक्साइटिंग होगा की उन्हें पर्दे पर एक फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी।

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में एक कमर्शियल ऐड में साथ काम किया है। इस ज्वेलरी ऐड में सिद्धार्थ और प्रियंका को बतौर कपल दिखाया गया था। जिसमें सिद्धार्थ प्रियंका को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और प्रियंका हां में जवाब देती हैं। यह पहली बार है जब प्रियंका और सिद्धार्थ साथ नजर आए हैं। इससे पहले दोनों ने कोई फिल्म साथ नहीं की है। सिद्धार्थ और प्रियंका भले ही इस सीन में पहली बार साथ नजर आए हों। लेकिन यह सीन नया नहीं है।

इससे पहले साल 2003 में निखिल अडवाणी की कल हो ना हो फिल्म में इस तरह का सीन कर चुके हैं। इस सीन में सैफ अली खान ने प्रीति जिंटा को प्रपोज किया था।वैसे सिद्धार्थ इससे पहले प्रियंका की बहन परिणीति चोपड़ा के साथ काम कर चुके हैं। दोनों फिल्म हंसी तो फंसी में साथ नजर आए थे।



First Published on February 24, 2017 11:18 am