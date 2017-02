इत्तेफाक के रीमेक में सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच नहीं होगा कोई डांस या रोमांस

रेड चिलिज इंटरटेनमेंट, बीआर फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन्स मिलकर राजेश खन्ना की क्लासिक फिल्म इत्तेफाक का रीमेक बनाने जा रहा है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। इसमें मॉडर्न जमाने की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म के लीड एक्टर सिद्धार्थ का कहना है कि इसमें एक भी गाना नहीं होगा, बजाए एक प्रमोशनल गाने के। उन्होंने कहा- फिल्म में हमारा एक प्रमोशनल या थीम ट्रैक होगा। जिसपर हम काम कर रहे हैं। दोनों एक्टर के फैंस यह सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे कि दोनों रोमांटिक तौर पर फिल्म में नजर नहीं आएंगे।

सिद्धार्थ ने कहा- मैंने कभी सोनाक्षी के साथ काम नहीं किया है। हमने साथ में एक बार केवल फैशन शो किया था। हम फिल्म में प्रेमी जोड़े की भूमिका नहीं निभा रहे हैं और ना ही ये एक लड़का लड़की के मिलने की टिपिकल प्रेम कहानी है। यह असल में थ्रिलिंग और रहस्यमयी कहानी है जो एक रात को घटित हुई घटना के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन हां फिल्म में मैं उनके किरदार के साथ कई बार इंटरैक्ट करुंगा। इस महीने से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसा लगता है कि यह रहस्यपूर्ण और सस्पेंस से भरपूर फिल्म होगी।

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रीलोडेड की शूटिंग में व्यस्त हैं। अब शूटिंग के दौरान एक्टर्स को चोट लगना हालांकि आम बात है, लेकिन ऐसा होने पर फैन्स को तकलीफ जरूर होती है। हालांकि फिल्म बार बार देखो के स्टार सिद्धार्थ ने इसके बावजूद शूटिंग और वर्कआउट में कोई कमी नहीं रखी है। 31 वर्षीय एक्टर के एंकल में चोट लगने के बाद बैंडेज पहन कर जिम में वर्क आउट करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं।

सिद्धार्थ ने इस कोलाज पिक के साथ कैप्शन में लिखा, “एक्शन के दौरान एंकल इंजरी, लेकिन रिजल्ट्स चाहिए एक्सक्यूज नहीं, अपर बॉडी ट्रेनिंग।” गौरतलब है कि फिल्म की शूटिंग थाइलैंड में चल रही है जिसकी तस्वीरें सिद्धार्थ लगातार सोशल मीडिया के जरिए फैन्स को दिखाते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने परिवार के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। यह तस्वीर उन्होंने तब क्लिक की जब उनके परिवार ने थाइलैंड में उन्हें सर्प्राइज विजिट दी।

First Published on February 3, 2017 10:40 am